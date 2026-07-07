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Terremoto en Venezuela

Delcy Rodríguez asegura que aeropuerto de Maiquetía reabrirá “a la brevedad” para vuelos comerciales

julio 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez en el Aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía - EFE
Delcy Rodríguez en el Aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía - EFE
Las autoridades del régimen inspeccionaron de urgencia la infraestructura de las pistas del aeropuerto afectadas por los sismos.

La presidenta interina del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo el martes que el principal aeropuerto del país, dañado por el doble sismo del 24 de junio, se reabrirá pronto.

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"Inspeccioné la pista del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía para constatar los daños ocasionados por el doble terremoto. Allí instruí la activación inmediata de un plan alterno que permitirá retomar, a la brevedad, los vuelos comerciales en la pista paralela que tiene este aeropuerto", dijo Rodríguez en un mensaje en su cuenta de Telegram.

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Tras el devastador doble terremoto que afectó a Venezuela, las autoridades del régimen inspeccionaron de urgencia la infraestructura de las pistas del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, ubicado en el estado La Guaira, para evaluar el alcance de los daños ocasionados de la principal vía de aterrizaje del país.

Tras el peritaje técnico del lugar, se evaluó de manera inmediata la puesta de un plan alternativo de ingeniería y aeronáutica civil.
Esta medida de contingencia busca habilitar y certificar la pista paralela de la terminal, para retomar los vuelos comerciales nacionales e internacionales en el menor tiempo posible, mientras la pista principal queda completamente clausurada para reparaciones mayores.
Esto ocurre horas después de que la Fuerza de Combate Litoral-24, junto a aviadores de su país con el Elemento de Respuesta de Contingencia y controladores de tráfico aéreo de Venezuela, confirmaran que vienen adelantando trabajos desde el 1 de julio en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar.

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Todo esto con la finalidad de que todos los suministros, equipo de rescate y personal de ayuda lleguen a las zonas más afectadas en la nación sudamericana, tras los fuertes terremotos del pasado 24 de junio.
“Su asistencia en la gestión de operaciones de torre y en tierra ha ayudado a despejar cuellos de botella logísticas, asegurando que suministros vitales, equipo pesado y personal de ayuda lleguen a las líneas del frente”, expresó el Comando Sur de Estados Unidos por medio de su red social de X.

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