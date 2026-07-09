El creador de contenido que en lugar de cuestionar a la selección Colombia tuvo un gesto de apoyo con todos los jugadores tras la eliminación del Mundial

Terminó el sueño de la selección Colombia en el Mundial tras caer desde la definición por penaltis ante Suiza en los octavos de final debido a los yerros de Davinsón Sánchez y de Juan Camilo ‘el cucho’ Hernández, y los aciertos de los suizos pateando.

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Esto ha derivado en diferentes análisis y criticas a la presentación de la ‘tricolor’ en la cita orbital: se ha hablado de una renovación en la plantilla, hay quienes creen que el técnico Néstor Lorenzo se debe ir, otros que piensan que debe continuar el proceso, en fin.

Pero ante tantas preguntas que surgieron por la eliminación, los jugadores de la selección recibieron un gesto de apoyo por parte de un creador de contenido que se encontraba en la zona mixta tras la eliminación.

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Se trata del influenciador colombiano Álvaro ‘el Tigre’ Córdoba, quien fue llevado por Win Sports al cubrimiento del Mundial y quien, estando en la zona mixta, no le hizo preguntas a los jugadores y solo les extendió su puño y a cada uno le dio una palabra de aliento.

El gesto fue muy bien recibido por todos los jugadores, porque incluso los que iban cabizbajos y no respondieron a las preguntas de la prensa tradicional, le recibieron el saludo y hasta lo abrazaron.

Lo hecho por ‘el Tigre’ Córdoba también ha generado reacciones en las redes sociales: “Así debe de ser, no como muchos otros que sólo salen a criticar”, “fue un gran mundial, lo dieron todo”, “que gesto tan hermoso en las buenas y no tan buenas”, “este tipo me representa, gracias selección”, entre otros.

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Ahora se disputarán los cuartos de final del Mundial y quedan solo la semifinal y la final el próximo 19 de julio y las selecciones ya eliminadas volverán a enfilar baterías para las eliminatorias de la próxima cita orbital; sin embargo, las de Conmebol todavía son un misterio, debido a que Argentina, Uruguay y Paraguay serán parte de las sedes junto con España, Portugal y Marruecos.

El problema está en que Argentina, Uruguay y Paraguay ya tendrían asegurado su cupo y la FIFA da a Conmebol seis cupos y un repechaje, por lo que las 10 selecciones estarían en el próximo Mundial y las eliminatorias no tendrían sentido, así que se bajaran ideas para motivar la competencia en Suramérica y una que toma fuerza sería un torneo parecido a la UEFA Nations League.