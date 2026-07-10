La eliminación de Estados Unidos, México y Canadá del mundial le está dando una oportunidad a los aficionados que buscan entradas a un mejor precio.

Para el enfrentamiento de este viernes de España y Bélgica, los precios se han desplomado un 65% según TickPick, un mercado de reventa de boletos, antes de la derrota de Estados Unidos el lunes, la entrada más barata ronda los $ 3.200 dólares en la página de reventa.

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Desde entonces, los precios han bajado considerablemente hasta los $1.100 dólares para el partido de esta tarde en Los Ángeles.

En cuanto a México, su derrota del domingo ante Inglaterra provocó una caída del 45% en los precios señaló TickPick. Las entradas más baratas costaban cerca de $4.000 dólares, pero han bajado a unos $2.000 para el duelo del sábado en Miami.

“Los precios de las entradas para los cuartos de final se fijaron bajo la expectativa de que tanto México como Estados Unidos avanzarían”, declaró Brett Goldberg, codirector de TickPick. “Cuando perdieron en días consecutivos durante los octavos de final, se produjo una caída inmediata y significativa en la demanda para sus respectivos partidos de cuartos de final”.

Aunque Canadá también fue eliminada la semana pasada, y también es un organizador no fue tan afectado como Estados Unidos y sobre todo México, esto supone un mal negocio para los establecimientos de los países anfitriones.

Cabe destacar que la selección mexicana atraía más público a sus restaurantes que la estadounidense, sus aficionados gastan más dinero y tiempo en los locales de Tom’s Watch Bar. señaló Schaden.

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“Sinceramente, el precio no era un problema”, añadió. Pero no todo son malas noticias para Tom’s Watch Bar: los ingresos durante los partidos restantes seguirán siendo un 25 % superior.

El Mundial de este año ha sido considerado el más costoso en la historia de la competición, con precios iniciales de las entradas que llegaron a multiplicar por siete el costo registrado en las anteriores ediciones de la Copa del Mundo.