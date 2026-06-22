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Lunes, 22 de junio de 2026
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Cristiano Ronaldo

La publicación con la que Cristiano Ronaldo respondió a las críticas por su rendimiento con la selección de Portugal en el Mundial 2026

junio 22, 2026
Por: Luis Cifuentes
Cristiano Ronaldo tras el partido de Portugal en el Mundial 2026 ante Congo - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo tras el partido de Portugal en el Mundial 2026 ante Congo - Foto: EFE
Los aficionados le han recriminado al atacante su falta de definición en momentos clave del juego ante Congo.

Cristiano Ronaldo salió al cruce de las críticas por su rendimiento en el Mundial 2026 tras su debut días atrás ante República del Congo.

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El exjugador del Real Madrid ha estado en el ojo del huracán por el rendimiento de su selección y también por su labor individual luego de empatar a un gol contra la selección africana.

Los aficionados le han recriminado al atacante su falta de definición en momentos clave del juego.

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A través de sus redes sociales, el jugador luso decidió responder a sus críticos con una imagen en la que aparece toda su trayectoria deportiva.

Allí se observan cada uno de los clubes que conformó y también su trayectoria en las selecciones portuguesas desde la Sub-15 y los juegos que disputó en cada categoría.

Además, acompañó su publicación con el mensaje: “Enfócate en lo que puedes controlar”.

Y es que las críticas a Cristiano Ronaldo se han originado incluso al interior de la misma selección lusa.

En entrevista con el diario O Jogo, su compañero João Neves aseguró que la estrella del Al-Nassr “no es diferente” a los otros miembros del plantel.

"Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nuestra selección, pero en este momento, creo que tanto él como todos los demás lo ven como un compañero más que viene a echar una mano; no es diferente de los demás y va a aportar lo mismo que todos los demás”, dijo Neves.

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Portugal enfrentará a Uzbekistán este miércoles con la obligación de sumar sus primeros tres puntos en la segunda jornada de la fase de grupos.

Cabe recordar que Portugal comparte el Grupo K con Colombia y Congo.

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