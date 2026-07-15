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Miércoles, 15 de julio de 2026
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Perkins Rocha
Programa: La Tarde

Tribunal niega revisión de la medida cautelar contra Perkins Rocha y seguirá en arresto domiciliario

julio 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Mientras algunos presos políticos son excarcelados, otros continúan enfrentando decisiones judiciales adversas. El Tribunal Primero de juicio con competencia en delitos asociados al terrorismo declaró sin lugar las solicitudes de revisión de la medida cautelar a favor del abogado Perkins Rocha. La decisión mantiene el arresto domiciliario con apostamiento policial, grillete en tobillo, al considerar que no han cambiado las circunstancias del caso. Su defensa calificó el fallo de ilegal y arbitrario y denunció que persiste el ensañamiento y la desigualdad ante la ley en su contra.

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