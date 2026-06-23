El llamativo festejo de la selección de Noruega con su hinchada tras sellar su clasificación a la segunda ronda de la Copa del Mundo
Dos partidos en el Mundial y cuatro goles en su cuenta: Erling Haaland guio este lunes a Noruega hacia los dieciseisavos de final en el Mundial de Norteamérica 2026, al firmar un nuevo doblete en el triunfo 3-2 de los escandinavos sobre Senegal.
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Haaland fue figura con sus dos tantos (48' y 58') en este compromiso por la segunda fecha del Grupo I en East Rutherford, Nueva Jersey, después de que el lateral derecho Marcus Pedersen inaugurara el marcador tras capitalizar un error del central Kalidou Koulibaly (48').
Ismaïla Sarr descontó (53' y 90+3') para unos Leones de la Teranga que apretaron hasta el último instante.
"Es una de mis mejores noches", dijo Haaland, de 25 años, quien en su debut mundialista había hecho dos goles en una victoria 4-1 sobre Irak.
Pero el momento más emotivo llegó al final del encuentro, cuando Haaland y sus compañeros se sentaron sobre el césped al término del partido y simularon que remaban como si estuviesen en un barco vikingo, una celebración que han popularizado sus aficionados, cuyas expectativas se disparan.
Los aficionados animaron a su selección en varios momentos del juego con esa celebración, lo que ha llamado la atención de propios y extraños.
En una de las porterías, el capitán de la selección noruega, Martin Ødegaard, tomó el tambor y la baqueta para dirigir a los miles de aficionados que se unieron a los jugadores en la celebración llamada Remo Vikingo.
"¿Expectativas? Clasificarnos al Mundial por primera vez en 28 años y superar la fase de grupos, sí. Ganar el Mundial, absolutamente no", expresó, sin embargo, el delantero del Manchester City, pidiendo ser "realistas".
Ya clasificadas a la próxima fase, las selecciones Francia y Noruega dominan la llave con seis puntos cada una, mientras Senegal e Irak no han sido capaces de sumar.
El próximo viernes, la Francia de Kylian Mbappé está en la mira de Haaland y compañía, aunque el entrenador Ståle Solbakken adelantó que reservará a jugadores.