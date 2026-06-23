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Martes, 23 de junio de 2026
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Mundial 2026

El llamativo festejo de la selección de Noruega con su hinchada tras sellar su clasificación a la segunda ronda de la Copa del Mundo

junio 23, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Selección de Noruega celebra triunfo ante Senegal en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Selección de Noruega celebra triunfo ante Senegal en el Mundial 2026 - Foto: EFE
La selección nórdica venció a Senegal y se clasificó a la siguiente ronda del Mundial 2026.

Dos partidos en el Mundial y cuatro goles en su cuenta: Erling Haaland guio este lunes a Noruega hacia los dieciseisavos de final en el Mundial de Norteamérica 2026, al firmar un nuevo doblete en el triunfo 3-2 de los escandinavos sobre Senegal.

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Haaland fue figura con sus dos tantos (48' y 58') en este compromiso por la segunda fecha del Grupo I en East Rutherford, Nueva Jersey, después de que el lateral derecho Marcus Pedersen inaugurara el marcador tras capitalizar un error del central Kalidou Koulibaly (48').

Ismaïla Sarr descontó (53' y 90+3') para unos Leones de la Teranga que apretaron hasta el último instante.

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"Es una de mis mejores noches", dijo Haaland, de 25 años, quien en su debut mundialista había hecho dos goles en una victoria 4-1 sobre Irak.

Pero el momento más emotivo llegó al final del encuentro, cuando Haaland y sus compañeros se sentaron sobre el césped al término del partido y simularon que remaban como si estuviesen en un barco vikingo, una celebración que han popularizado sus aficionados, cuyas expectativas se disparan.

Los aficionados animaron a su selección en varios momentos del juego con esa celebración, lo que ha llamado la atención de propios y extraños.

En una de las porterías, el capitán de la selección noruega, Martin Ødegaard, tomó el tambor y la baqueta para dirigir a los miles de aficionados que se unieron a los jugadores en la celebración llamada Remo Vikingo.

"¿Expectativas? Clasificarnos al Mundial por primera vez en 28 años y superar la fase de grupos, sí. Ganar el Mundial, absolutamente no", expresó, sin embargo, el delantero del Manchester City, pidiendo ser "realistas".

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Ya clasificadas a la próxima fase, las selecciones Francia y Noruega dominan la llave con seis puntos cada una, mientras Senegal e Irak no han sido capaces de sumar.

El próximo viernes, la Francia de Kylian Mbappé está en la mira de Haaland y compañía, aunque el entrenador Ståle Solbakken adelantó que reservará a jugadores.

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