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Martes, 27 de octubre de 2026
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LVBP

Cardenales en el primer lugar y Navegantes en el sótano: así marcha la tabla de posiciones de la LVBP en su tercera semana

octubre 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Jefferson Medina, de Navegantes del Magallanes, realizando un lanzamiento - Foto: EFE
Jefferson Medina, de Navegantes del Magallanes, realizando un lanzamiento - Foto: EFE
La situación más complicada es la de 'la nave turca', que acumula apenas dos victorias en 12 compromisos.

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) comenzó su tercera semana de la temporada 2026-2027.

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De momento, los Cardenales de Lara se encuentran en lo más alto de la clasificación, mientras los Navegantes del Magallanes están en el último puesto.

Los pájaros rojos acumulan ocho victorias y dos derrotas. Detrás aparece Caribes de Anzoátegui, con nueve triunfos y tres reveses.

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En el cuarto puesto se encuentran los Bravos de Margarita, que suman siete victorias y cuatro derrotas.

Más abajo aparecen los Leones del Caracas, con cuatro triunfos y siete caídas, seguidos por las Águilas del Zulia y los Tiburones de La Guaira, ambos con récord de 4-8.

La situación más complicada es la de los Navegantes del Magallanes, que acumulan apenas dos victorias en 12 compromisos.

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La temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) inició el pasado lunes 12 de octubre.

La LVBP es el torneo liguero de béisbol profesional de mayor nivel en Venezuela, compuesto por ocho equipos locales que compiten entre sí desde finales de octubre hasta finales de enero del año siguiente.

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