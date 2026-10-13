Balance migratorio de Chile: autoridades reportan la salida voluntaria de 8.243 venezolanos entre enero y octubre
El Gobierno de Chile informó recientemente que 8.243 ciudadanos venezolanos abandonaron voluntariamente el país entre el 3 de enero y el 4 de octubre de 2026.
Según el balance presentado por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, durante ese período se contabilizaron "10.345 salidas voluntarias de extranjeros que habían ingresado por pasos no habilitados".
En ese orden de ideas, de acuerdo con dicha actualización, los venezolanos representaron el 79,7% de ese total.
La nacionalidad colombiana ocupó el segundo lugar, con 970 personas que salieron voluntariamente de Chile durante el mismo lapso.
En paralelo, las autoridades estiman que más de 330.000 extranjeros permanecen en Chile en situación migratoria irregular.
En abril del año en curso, según datos del Censo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), 700.000 venezolanos viven en Chile.
En ese sentido, esa nacionalidad constituye cerca del 38% de toda la población extranjera que reside en el país.