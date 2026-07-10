Aeronaves, buques y todoterrenos: Comando Sur reveló imágenes del imponente despliegue militar de EE. UU. en La Guaira luego de los terremotos

El Comando Sur de Estados Unidos reveló este viernes cuatro nuevas imágenes del imponente despliegue militar que está llevando a cabo en La Guaira, Venezuela, como parte de las operaciones de rescate tras la emergencia desatada por el doble terremoto que azotó al país sudamericano el 24 de junio.

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"Tras los devastadores terremotos que azotaron Venezuela el 24 de junio de 2026, el Departamento de Guerra de Estados Unidos desplegó sus capacidades de élite para ayudar al pueblo venezolano", escribió en la publicación el Comando Sur.

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Estados Unidos, cabe resaltar, fue uno de los primeros en sumarse a la ola internacional de ayuda humanitaria de todo tipo que llegó al país para contribuir en una misión que, hasta el momento, no ha terminado en La Guaira, la zona más afectada por la tragedia.

"Desde aviones de carga y buques hasta aeronaves de despegue vertical y helicópteros, así como camiones y vehículos todoterreno, los recursos y el personal militar de Estados Unidos respondieron al llamado y ayudaron a brindar asistencia vital a las zonas más afectadas por los terremotos", detalló el Comando Sur.

En las imágenes compartidas por la cuenta oficial en X del Comando Sur se puede apreciar un imponente avión militar de carga, un buque llegando a una costa de La Guaira con el panorama de los edificios afectados atrás, así como un helicóptero sobrevolando el devastado estado costero y camiones militares con lo que parecen ser insumos.

"Bajo la dirección del Comando Sur (SOUTHCOM), las fuerzas militares de Estados Unidos están brindando apoyo con el Departamento De Estado, dirigidas por el gobierno de Estados Unidos en operaciones de ayuda humanitaria en Venezuela", concluye el mensaje.

La publicación se produce dos semanas después de la tragedia que, según las cifras dadas a conocer por el régimen de Venezuela, se ha cobrado la vida de 3.899 personas, de acuerdo con ese último balance.

Asimismo, de acuerdo con el régimen a cargo de Delcy Rodríguez desde la captura de Nicolás Maduro —por parte precisamente de Estados Unidos—, la cifra de heridos registrados ascendió a 16.740.

Pese a que han pasado más de 15 días, familiares y rescatistas no cesan en sus labores de rescate con la esperanza de continuar salvando vidas.

De acuerdo con varios testimonios recogidos, por ejemplo, por NTN24, se han conocido señales de vida que dan algunos de los afectados bajo los escombros de los edificios y construcciones que se derribaron con los fuertes movimientos telúricos.

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En la mañana de este viernes, entretanto, se registraron dos nuevos sismos que tuvieron como epicentro el norte del país con magnitudes de 3 y 3,9, ambos con una profundidad de 9,9 kilómetros.