La millonaria cifra de la puja inicial por la que será subastado el balón con el que Maradona hizo el gol de "la mano de Dios"

La pelota del partido de cuartos de final del Mundial de 1986 entre Argentina e Inglaterra, famosa por el gol de la "Mano de Dios" del astro argentino Diego Maradona, saldrá a remate con una puja inicial de 2,5 millones de dólares, informó la casa de subastas Heritage, con sede en Dallas.

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Según la casa de subastas, el artículo que los subastadores describen como el "santo grial" para los coleccionistas, podría alcanzar un precio comparable a los 9,2 millones de dólares pagados en 2022 por la camiseta que Maradona usó en ese mismo partido.

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Mike Provenzale, subastador especializado de Heritage, señaló que no había precedentes directos para estimar el precio que podría alcanzar la pelota en la subasta.

"Es una pieza verdaderamente única", explicó Provenzale a la prensa. "Posiblemente el artículo de fútbol más importante que existe", agregó.

La subasta se celebra en medio de un auge creciente en el mercado de artículos de colección de fútbol, impulsado aún más por la Copa Mundial de la FIFA de este año, que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México.

Aunque el mercado de artículos deportivos de colección ha estado mayormente dominado por cuatro deportes de Estados Unidos (baloncesto, béisbol, fútbol americano y hockey sobre hielo), el coleccionismo de fútbol ha crecido en los últimos siete años, junto con otros deportes que antes eran de nicho, como la Fórmula Uno y la lucha libre.

Un cambio fundamental ha sido el rápido auge de los objetos de colección modernos, en particular las tarjetas coleccionables, donde, según dijo Provenzale a la agencia Reuters, ahora se alcanzan "valores increíblemente altos" por aquellas que presentan a estrellas mundiales como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé.

Según expertos, los grandes torneos, como la Copa del Mundo, sirven de catalizador, pues el rendimiento de los jugadores provoca que sus valoraciones aumenten en tiempo real.

"Tenemos algunas tarjetas de Messi en subasta ahora mismo; la noche que marcó el 'hat-trick', su valor se disparó", dijo.

Tanto para los inversores como para los coleccionistas, la atención se centra cada vez más en identificar a la próxima estrella revelación.

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"El mercado esperará a ver qué sucede en los dieciseisavos de final y quién avanza a la siguiente ronda. El mercado ya se ha pronunciado sobre Messi, Ronaldo y Mbappé", indicó. "Serán los jóvenes quienes se den a conocer en las próximas semanas", concluyó.