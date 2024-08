La promesa de la hermana de Juan Izquierdo tras la muerte del futbolista en Brasil

Sofía Izquierdo, hermana del futbolista uruguayo Juan Izquierdo que murió en Brasil, compartió un sentido mensaje a través de las redes sociales en el que develó la promesa que le hizo al deportista antes de su muerte.

Mediante una publicación en la plataforma Instagram, la mujer lamentó lo sucedido y expresó que “no hay palabras para explicar el dolor” que dejó la partida de su familiar, quien jugaba como defensa en el Nacional de Uruguay.

“Hermano, no hay palabras para explicar el dolor que siento en el alma. Aún no caigo que no te voy a ver nunca más, que no te voy a poder pelear, pedirte que me suenes la espalda, decirte que me gusta algo que tenés puesto y que me digas dale ‘mangaga’; que me digas que siempre te acordabas de mí cuando corrías rápido en la cancha porque siempre te decía que corrías como un tero, esa sonrisa hermosa llena de vida”, escribió.

En su mensaje, Sofía Izquierdo mencionó el vínculo que unía a su hijo Massimo con Juan Felipe, hijo recién nacido de su hermano.

“Él quería a mi hijo como si fuera suyo y una de las últimas cosas que me dijo fue que Massimo y Juan Felipe eran de la misma categoría y que los iba a llevar a jugar al fútbol”, mencionó.

Además, la mujer destacó la persona que fue vida Juan Izquierdo, a quien describió como “un pilar fundamental de la familia” que tenía muchos planes en vida.

“Si hay algo que me deja un poco más tranquila es que nunca dejamos de decirnos lo mucho que nos amábamos”, agregó.

Finalmente, Sofía mencionó la promesa que le hizo a su hermano mientras vivía y que tras su muerte cumplirá en su memoria: “Te prometí que iba a disfrutar de la vida y ser feliz y así va a ser, vos siempre vas a estar vivo en nuestros corazones. Hasta que nos volvamos a encontrar, hermanito”.

Juan Izquierdo falleció en Brasil cinco días después de presentar una crisis cardíaca en el encuentro que disputaba su equipo frente a Sao Paulo durante la jornada de octavos de final de la Copa Libertadores.

Según los reportes médicos, el deportista de 27 años se encontraba internado en la Unidad de Terapia Intensiva desde el 22 de agosto de 2024 con cuadro neurológico crítico y dependía de ventilación mecánica.