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Miércoles, 16 de septiembre de 2026
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Rafael Nadal

El tenista Rafael Nadal regresará a las canchas tras su retiro hace dos años: esta es la razón

septiembre 16, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Rafael Nadal, extenista español - Foto: EFE
Rafael Nadal, extenista español - Foto: EFE
Rafa Nadal volverá así a mostrarse en una pista casi dos años después de su retirada del circuito en noviembre de 2024.

El ganador de 22 títulos de Grand Slam, el español Rafael Nadal, volverá a las pistas en octubre, por primera vez desde su retirada en 2024, para conmemorar el décimo aniversario de su academia con unos partidos de exhibición.

Nadal, ganador de 14 Roland Garros, "compartirá pista con algunos de los rivales y amigos que le acompañaron a lo largo de su carrera", informó la academia del tenista en un comunicado.

Rafa Nadal volverá así a mostrarse en una pista casi dos años después de su retirada del circuito en noviembre de 2024 en las finales de la Copa Davis disputadas en Málaga, en el sur de España.

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La Academia precisó que los nombres de los participantes en este evento se irán dando a conocer en los próximos días.

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El "Rafa Nadal Academy Slam" que tendrá lugar el 3 de octubre dará inicio a las celebraciones para conmemorar el 10ª aniversario de esta academia, que abrió sus puertas en 2016 en la localidad de Manacor, en la isla de Mallorca.

Desde su inicio, en sus instalaciones se han formado tenistas como el noruego Casper Ruud, actual número 18 del mundo y que llegó a ser el número dos, o la joven filipina Alexandra Eala, también número 18 del mundo.

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