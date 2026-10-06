Lionel Messi se despide de la Selección Argentina: jugará su último partido este martes en el Monumental de Buenos Aires

Lionel Messi se despedirá este martes de la selección argentina en el estadio Monumental de Buenos Aires, lugar donde disputará frente a Benín su último partido con la Albiceleste tras 21 años de carrera internacional y luego de haber conseguido el Mundial que por años se le reclamó.

El delantero, de 39 años, anunció su retiro de la selección luego de la derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial de 2026. Pese a que aquella caída puso fin al sueño de repetir el título de Qatar, no cambió el lugar que Messi ocupa en la historia del fútbol argentino. La Asociación del Fútbol Argentino ha decidido convocarlo para un último partido en casa y dejar que se despida junto a los aficionados que lo acompañaron en su trayectoria.

El partido ante Benín será su 208.ª aparición con la selección de Argentina, una cifra que lo deja de momento como el futbolista con más partidos jugados con la selección. Igualmente es su máximo goleador, con 125 goles, y suma 68 asistencias. En total, jugó seis Mundiales y se transformó en el único jugador que fue titular en tres finales de la Copa del Mundo.

Su historia con la Albiceleste, no obstante, estuvo lejos de ser fácil. Messi debutó en 2005 y por varios años cargó con las comparaciones con Diego Armando Maradona y con las críticas por no conseguir un título con la selección absoluta. Perdió las finales de la Copa América de 2007, 2015 y 2016, así como la final del Mundial de 2014 frente a Alemania y la más reciente contra la elección de España.

En 2016 inclusive anunció su retiro luego de perder ante Chile la final de la Copa América Centenario. La decisión duró solo unas semanas. Messi volvió y, con Lionel Scaloni como entrenador, inició la etapa más exitosa de la historia reciente de Argentina.

El cambio inició con la Copa América de 2021, luego con la Finalissima de 2022 y llegó a su punto máximo en Qatar, donde Argentina venció a Francia en una final inolvidable y Messi levantó después de tantos intentos, el trofeo que faltaba en su colección.

Aunque no pudo repetir el campeonato Mundial, Messi amplió aún más sus registros: terminó con 21 goles mundialistas y 33 participaciones directas en goles, así como disputar su sexto Mundial.

La despedida de igual forma representa el cierre de una relación que por años tuvo momentos de tensión. Las críticas iniciales dieron paso a una identificación cada vez más alta entre el jugador y los aficionados argentinos. Después de conquistar el Mundial, aquella discusión acerca de si Messi tenía que ser comparado con Maradona perdió buena parte de su sentido.