Los fuertes insultos que Messi le lanzó al árbitro por no sancionar una falta cerca al área; la "sacó barata" el argentino

Con una extraordinaria diana de Lionel Messi, el Inter Miami se conformó con un empate 1-1 en su estadio frente al Charlotte FC en la jornada del sábado de la liga norteamericana (MLS).

El astro argentino anotó en el minuto 67 con un zurdazo desde fuera del área que igualó el tanto del polaco Karol Swiderski en un contragolpe de Charlotte en el 57.

Messi, de 37 años, llegó así a 15 goles en 16 partidos jugados esta campaña, a seis tantos de distancia del máximo artillero de la MLS, el belga Christian Benteke (DC United), que ha disputado 27 juegos.

En un duelo de gran exigencia física, el capitán albiceleste desperdició de forma inusual varias claras ocasiones de gol frente al arquero croata Kristijan Kahlina, que acabó siendo la figura de la noche en el Chase Stadium de Fort Lauderdale (afueras de Miami).

VEA TAMBIÉN Exárbitro confesó la forma como favoreció a Messi durante una semifinal de Copa América y lo que pidió a cambio o

Con el Inter volcado en el área rival, el delantero uruguayo Luis Suárez erró la última oportunidad en el minuto 90+11 al rematar alto en el área pequeña.

Previo a esta jugada, Messi pidió una falta cerca al área que el juez no decretó y la decisión no le gustó al capitán de la selección argentina que se fue en contra del central y lo insultó, algo que no es muy usual de ver en el rosarino.

“Sos un mala leche, hijo de p.. sos un mala leche”, le dijo Messi al juez del partido, quien no había tomado correctivo disciplinario, hasta que el argentino siguió encarándolo y el juez decidió amonestarlo, aunque en redes sociales se habla que la “sacó barata” porque seguramente el central no entiende español.

El técnico de los locales, Gerardo Martino, realizó numerosos cambios ofensivos para apoderarse de tres valiosos puntos para la lucha por el trofeo Supporters' Shield, que recibe el mejor equipo de la fase regular.

El Inter lidera esa clasificación con 65 puntos seguido del Columbus Crew, que tiene 57 con un partido menos. Ambos equipos se enfrentarán el miércoles en la cancha del Columbus, que este sábado empató 2-2 con el DC United con un gol de su líder, el colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández.