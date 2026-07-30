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La Oreja de Van Gogh confirma su regreso a Latinoamérica en 2027 con la gira “Tantas cosas que contar”

julio 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Concierto de La Oreja de Van Gogh en el Festival Córdoba-Foto: EFE
Concierto de La Oreja de Van Gogh en el Festival Córdoba-Foto: EFE
La emblemática banda española, con el esperado retorno de la vocalista Amaia Montero, se presentará durante el mes de marzo en Ecuador, Colombia, Perú, Uruguay, Argentina y Chile.

La agrupación española La Oreja de Van Gogh anunció este jueves a través de sus canales oficiales las primeras fechas confirmadas en América Latina como parte de su exitoso tour de reunión “Tantas cosas que contar”, el cual marca el histórico regreso de su vocalista original, Amaia Montero.

Tras colgar el cartel de “entradas agotadas” en múltiples escenarios de España, gira que inició el pasado 9 de mayo en Bilbao y concluirá en Madrid, la banda cruzará el Atlántico en marzo de 2027 para encontrarse con su público suramericano.

La serie de conciertos promete ser un recorrido por las tres décadas de trayectoria del grupo donostiarra, interpretando clásicos generacionales como "Rosas", "La playa", "Cuídate" o "Puedes contar conmigo".

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Esta gira se dará en todo el mes de marzo y la primera fecha es "el 10 en el Coliseo General Rumiñahui y continuará el 12 en el Movistar Arena de Bogotá, el 14 en Costa 21 en Lima, el 17 en el Antel Arena de Montevideo, el 19 en el Movistar Arena de Buenos Aires y el 26 en el Movistar Arena de Santiago de Chile", según ha adelantado la productora Get In.

Latinoamérica ha representado históricamente un bastión fundamental para La Oreja de Van Gogh. La banda acumula decenas de números uno en las listas de países como México, Colombia, Argentina y Chile, marcando hitos como sus memorables actuaciones en el Festival de Viña del Mar y la grabación de su disco en vivo 'Primera fila' (2013) en Ciudad de México.

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Las entradas para las distintas fechas programadas por la productora Get In saldrán a la venta en los próximos días a través de las plataformas autorizadas en cada uno de los seis países.

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