Luto en la lucha libre: en imágenes se registró cuando árbitro de 75 años recibió peligrosa maniobra que le habría causado la muerte

Una nueva tragedia se presentó en la lucha libre. El réferi Gerardo Germán Pineda, conocido como “El Búho”, murió después de recibir presuntamente un martinete durante una función por parte del Hijo de Fishman. El hecho ocurrió en el Deportivo 11 de Julio, en Mineral de la Reforma, en Pachuca, y provocó la detención del luchador. Esto es lo que se sabe del caso.

¿Qué le pasó al réferi Gerardo Germán ‘El Búho’?

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De acuerdo con aficionados que estuvieron presentes en la función de lucha libre, el incidente ocurrió después de la lucha estelar, durante la cual el Hijo de Fishman se enfrentó a Máscara Sagrada NG. Una vez que terminó la contienda, el luchador regresó al cuadrilátero para aplicar un martinete al réferi.

Según imágenes difundidas, el movimiento dejó a “El Búho” tendido sobre la lona. Al principio, algunos asistentes pensaron que la acción formaba parte del espectáculo, pero la situación generó preocupación cuando el réferi no se levantó.

Personal de atención médica auxilió al réferi. Sin embargo, minutos después, los paramédicos habrían confirmado que Gerardo Germán Pineda ya no presentaba signos vitales.

¿Por qué fue detenido el Hijo de Fishman?

Tras conocerse el fallecimiento, las autoridades intervinieron y detuvieron al luchador. El Hijo de Fishman quedó a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, institución que deberá realizar las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte.

Cabe resaltar que el luchador enfrenta una investigación por homicidio culposo, mientras las autoridades buscan establecer las responsabilidades legales derivadas del incidente.

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La aplicación del martinete será uno de los elementos relevantes para esclarecer lo ocurrido, debido al nivel de riesgo que implica esta maniobra dentro de la lucha libre.

Se hace énfasis en que el martinete es una maniobra en la que un luchador coloca a su rival en una posición invertida y lo proyecta hacia la lona, generando un fuerte impacto en la zona de la cabeza y el cuello.

La técnica puede provocar una considerable presión sobre las vértebras cervicales, por lo que su ejecución implica riesgos importantes para quien la recibe.

Entre las consecuencias asociadas con este tipo de movimiento se encuentran lesiones de la columna, daños neurológicos, conmociones y parálisis, dependiendo de la forma en que se ejecute y de la zona que reciba el impacto.

Por estos riesgos, distintas comisiones de box y lucha libre han establecido restricciones para su ejecución.