Mbappé responde al polémico meme que lo transformó en "dictador" y marca distancia con la broma

Kylian Mbappé se ha pronunciado acerca de uno de los memes que más ha circulado acerca de su figura en los últimos años: las imágenes que lo presentan como un supuesto “dictador” y que inclusive lo relacionan con Mobutu Sese Seko, antiguo gobernante de Zaire, actual República Democrática del Congo.

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En un adelanto de una entrevista que se le concedió a L’Équipe, el jugador del Real Madrid ha dicho que hay una parte de la broma que podría resultar hasta divertida, sobre todo cuando se usa entre compañeros o aficionados sin intención de hacer daño. No obstante, de igual forma aseguró que el fenómeno tiene un lado que le preocupa.

“Hay una parte que es divertida porque se nota que, para una parte de la gente, es algo de buen rollo”, señaló el capitán de la selección francesa. Pero de manera inmediata decidió marcar distancia con las comparaciones históricas que acompañan al meme.

“También hay una parte un poco menos divertida porque conocemos los daños que este tipo de personas han causado a lo largo de la historia”, expresó Mbappé, al referirse a las figuras autoritarias con las que algunas publicaciones lo comparan.

El futbolista, aún más contundente, explicó por qué considera que la comparación puede cruzar una línea.

Según su reflexión, el ser relacionado con personas que asesinaron o provocaron sufrimiento a millones de seres humanos no es una referencia que se pueda tomar simplemente como una simple broma.

“No creo haber hecho eso en mi vida”, aseguró antes de indicar que detrás de algunos de estos contenidos existe una “falta de conciencia política y humana”.

El origen del apodo tiene relación con Mobutu Sese Seko, el cual gobernó Zaire por más de 30 años y su régimen estuvo marcado por acusaciones de corrupción y enriquecimiento personal. La broma empezó a divulgarse alrededor de Mbappé y después se transformó en numerosos montajes que se han difundido en redes sociales.

El fenómeno agarró aún más fuerza en el Mundial de 2026, momento en el que aparecieron imágenes creadas con inteligencia artificial que dejaban ver al futbolista vestido como un líder militar o autoritario. También se observaron aficionados con carteles y prendas alusivas al supuesto “Mbappé dictador”.

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Mbappé, no obstante, ha hecho una excepción con Ousmane Dembélé. El delantero dijo que su compañero de selección usa el apodo exclusivamente para divertirse y que, en ese contexto, entiende a la perfección la intención.

“Lo de Ousmane es otra cosa. ¡Él lo ha sacado de las redes sociales! Lo suyo es para reírse, no para hacer daño”, aseguró.

La entrevista completa será publicada el sábado 12 de septiembre y va a abordar otros temas que tienen relación con su actualidad en el Real Madrid, su relación con José Mourinho, la selección francesa y sus probabilidades de conquistar el Balón de Oro.