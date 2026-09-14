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El argentino Marcelo Gallardo se convierte en nuevo entrenador de selección sudamericana que participó en el Mundial 2026

septiembre 14, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Marcelo Gallardo, entrenador - Foto AFP
Marcelo Gallardo, entrenador - Foto AFP
El Muñeco, de 50 años, tendrá su primera experiencia como seleccionador nacional.

Una selección sudamericana oficializó en las últimas horas a su nuevo entrenador luego de participar en el Mundial 2026 y quedar eliminada en la fase de dieciseisavos de final.

El argentino Marcelo Gallardo, entrenador multicampeón con River Plate, dirigirá la selección de Ecuador en la clasificatoria al Mundial 2030, anunció este domingo la Federación Ecuatoriana de Fútbol a través de un emotivo video.

El Muñeco, de 50 años, reemplazará a su compatriota Sebastián Beccacece en su primera experiencia como seleccionador nacional.

"Fuimos a buscar a Marcelo Gallardo por lo que ganó, pero sobre todo por lo que representa. Bienvenido Marcelo al Ecuador", anunció el presidente de la federación tricolor, Francisco Egas, con un video en X.

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Gallardo arriba a un país ansioso de nuevos aires tras la eliminación en los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026 ante México, un resultado decepcionante para un equipo protagonista en los últimos años en Sudamérica.

En su palmarés, el Muñeco cuenta con 14 títulos que lo acreditan como el técnico más ganador en la historia de su amado River Plate, incluidas dos Copas Libertadores y una Sudamericana.

Gallardo, cuyo estilo ofensivo marcó una era en el continente entre 2014 y 2022, tendrá el reto de reconstruir una delantera huérfana por el retiro como internacional en julio de Enner Valencia, el máximo goleador histórico de la Tricolor.

En la defensa encontrará un esquema sólido con figuras como Piero Hincapié (Arsenal) y Willian Pacho (PSG).

Ecuador es uno de los mayores animadores en la actualidad del fútbol de selecciones en la región. En las eliminatorias al Mundial 2026, el equipo de Becaccece fue segundo, solo por detrás de la Argentina de Lionel Messi.

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Gallardo llega a Ecuador luego de ser uno de los nombres más sonados para reemplazar a Lionel Scaloni en la Albiceleste.

Actualmente es una incógnita si el entrenador campeón del mundo en Catar 2022 continuará en su cargo luego de dejar abierta la puerta para su salida al término de su contrato, a finales de este año.

En Ecuador el tiempo apremia para Gallardo, quien apenas tendrá tiempo para instalarse antes de una prueba de fuego en Asia.

La Tri debe preparar el amistoso contra Corea del Sur, el 24 de septiembre.

Luego, disputará la Copa Kirin, un torneo amistoso en el que jugará contra Japón el 1 de octubre. Si gana, enfrentará en una final a Nueva Zelanda o Panamá.

Ecuador enfrenta duras críticas por su desempeño en el Mundial de Norteamérica.

"Tenemos talento, estructura y ambición (...) y creemos que esta selección está preparada para dar el salto", dijo el presidente a la federación ecuatoriana.

Gallardo se despidió de su segundo ciclo en River Plate en febrero de 2026 con una campaña alejada del brillo de su primera etapa al frente del Millonario.

Dejó un equipo sin conseguir títulos y en medio de una crisis de resultados, con un saldo de 38 victorias, 27 empates y 21 derrotas, muy alejado de su primera experiencia al frente del club en el que debutó como jugador a mediados de la década de 1990.

Reconocido internacionalmente por vencer a Boca Juniors en la histórica final de la Copa Libertadores de 2018 en el Santiago Bernabéu, en Madrid, Ecuador será su primera experiencia al frente de un combinado nacional.

Antes de regresar al estadio Monumental, tuvo un breve paso por el fútbol de Arabia Saudita, donde dirigió sin éxito al Al-Ittihad con figuras como los franceses Karim Benzemá y N'Golo Kanté.

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