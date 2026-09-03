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Jueves, 03 de septiembre de 2026
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Selección Colombia

El emocionante video con el que equipo de Arabia Saudita le dio la bienvenida a una de las figuras de la Selección Colombia

septiembre 3, 2026
Por: Luis Cifuentes
Selección Colombia ante Paraguay por Eliminatorias - Foto: EFE
Selección Colombia ante Paraguay por Eliminatorias - Foto: EFE
El jugador antioqueño fue oficializado en las últimas horas como nuevo jugador del Al-Ittihad de la liga saudí.

Varios jugadores de la selección Colombia han cambiado de equipo tras su participación en el Mundial 2026 en el que la Tricolor terminó eliminada en octavos de final.

No obstante, algunos jugadores han tenido destinos cuestionables dado que han pasado a ligas de menor calidad.

Uno de ellos es el mediocampista Richard Ríos, quien pasó del Benfica de Portugal al fútbol de Arabia Saudita, un traspaso al que algunos hinchas han calificado como retroceso.

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El jugador antioqueño fue oficializado en las últimas horas como nuevo jugador del Al-Ittihad de la liga saudí.

El club asiático presentó a Ríos a través de un emocionante video con referencias explícitas sobre Colombia.

En el corto de menos de un minuto hay referencias a la calidad del café colombiano con un hombre que llega a un lugar a pedir una bebida.

Además, aparece uno de los goles que Ríos marcó en la Copa América de 2024 ante Panamá desde afuera del área.

El mediocampista anotó a los 70 minutos en la goleada 5 a 0 al equipo centroamericano en los cuartos de final de la Copa América.

El jugador llega al fútbol asiático en calidad de préstamo, pero sin opción de compra, por lo que el jugador regresará al club portugués al final de la cesión.

Actualmente, el Al-Ittihad se ubica quinto con ocho puntos en las primeras cuatro jornadas de la liga saudí.

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El equipo de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr se ubica en lo más alto con 12 unidades.

La información sobre el nuevo destino de Richard Ríos ha generado críticas entre los aficionados, muchos de los cuales consideran un retroceso en su carrera después de su llegada a Europa en 2024.

Ríos se destacó como gran figura de la Selección Colombia en la Copa América de 2024, lo que le permitió pasar del Palmeiras al fútbol europeo.

No obstante, su paso por Europa no tuvo los resultados esperados. Incluso, el mediocampista colombiano perdió su lugar en la titular de la Tricolor durante el Mundial de 2026.

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