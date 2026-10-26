El número uno del tenis mundial cambia sus planes y anuncia su vuelta a las pistas antes de terminar 2026

Jannik Sinner volverá a jugar tenis previo a que termine 2026. El número uno del mundo participará en el Six Kings Slam, un torneo de exhibición que se llevará a cabo del 27 al 30 de diciembre en Riad, Arabia Saudita.

El anuncio modifica los planes del italiano, quien a inicios de octubre dio por terminada su temporada por una lesión en la rodilla derecha. Su regreso se hará luego en una competición que no hace parte del calendario oficial de la ATP y que le va a permitir volver a la cancha sin adelantar su regreso al circuito profesional.

La participación de Sinner se anunció por los organizadores del torneo y difundida por el propio jugador en sus redes sociales. El certamen estaba previsto de manera inicial para octubre, pero se aplazó por motivos de seguridad en la región.

El italiano no juega un partido desde que conquistó Wimbledon en julio, cuando consiguió su segundo título consecutivo en el torneo británico. Desde ese día, los problemas en la rodilla lo obligaron a que se perdiera varias citas importantes, entre ellas el Abierto de Estados Unidos, los torneos de Shanghái y París, y las Finales ATP de Turín.

Sinner señaló que necesitaba enfocarse en su recuperación para volver en buenas condiciones en la temporada 2027. No obstante, el cambio de fechas del Six Kings Slam abrió la posibilidad de volver a competir antes de finalizar el año.

La exhibición no da puntos para el ranking ATP, por lo que su participación no cambia el plan de recuperación que se enfoca en la próxima temporada.

El torneo va a reunir a varias de las principales figuras del tenis mundial. Además de Sinner, el cartel incluye al español Carlos Alcaraz, al serbio Novak Djokovic, al alemán Alexander Zverev, al norteamearicano Taylor Fritz y al australiano Alex de Miñaur.

Sinner va a buscar defender el título que conquistó en las ediciones de 2024 y 2025, en las que derrotó a Alcaraz en ambas finales.

Su presencia en Arabia Saudita será, por tanto, una oportunidad para volver al ritmo competitivo y medirse con algunos de sus principales rivales previo al inicio de 2027. Sin embargo, su regreso al circuito ATP está previsto para la siguiente temporada, siempre sujeto a la evolución de su lesión.