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Mundial

"Nos obliga a reestructurarnos rápidamente": reacciones ante lesión de estrella sudamericana en el Mundial

junio 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Raphinha (EFE)
Raphinha (EFE)
El extremo del FC Barcelona sufrió una lesión muscular en el muslo derecho el viernes, en la victoria 3-0 ante Haití en Filadelfia.

Brasil debe reestructurarse cuanto antes para suplir la baja de Raphinha en el Mundial, debido a que es un jugador de gran importancia para el equipo que dirige Carlo Ancelotti, dijo este domingo el mediocampista Lucas Paquetá.

El extremo del FC Barcelona sufrió una lesión muscular en el muslo derecho el viernes, en la victoria 3-0 ante Haití en Filadelfia, y como mínimo se perderá el partido de cierre del Grupo C, el miércoles ante Escocia en Miami.

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La Confederación Brasileña de Fútbol no ha dicho el tiempo de incapacidad de Raphinha, pero se teme que únicamente pueda reaparecer si los pentacampeones mundiales clasifican a los octavos de final.

"Todos quedamos tristes, principalmente Rafa, por ese pequeño contratiempo que supone esta lesión. Pero cuenta con el apoyo de todos nosotros", dijo Paquetá en rueda de prensa en Basking Ridge, Nueva Jersey, donde se hospeda Brasil.

Precisó que Raphinha “es un chico muy dedicado, que trabaja mucho, y estoy seguro de que hará todo lo posible y lo imposible para volver lo antes posible”. “Y, bueno, en cuanto a su importancia, no hace falta decir nada, ¿verdad?", agregó.

"Es un jugador que viene de temporadas increíbles y que ha ido creciendo mucho en la selección. Así que creo que no solo él, sino cualquier jugador de esa importancia que se quede fuera es algo que nos obliga a reestructurarnos rápidamente", apuntó.

Raphinha, de 29 años, ha sufrido de lesiones en el muslo derecho a lo largo de la temporada 2025-26. En total, estuvo fuera de 24 juegos con su club y selección en esta campaña.

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Fue titular en los dos encuentros que la Canarinha ha disputado en Norteamérica, aunque no anotó ni asistió. Contra Marruecos (1-1) jugó todo el partido, mientras que ante Haití dejó el campo lesionado en el minuto 40.

"Todos conocemos sus características, sus cualidades, su velocidad, su capacidad para crear espacios y su puntería, así que creo que perdemos a un jugador muy importante", explicó Paquetá, quien también fue de la partida en ambos choques mundialistas.

Sobre el tiempo de bajo afirmó que no le dan en la selección “mucha importancia”. “Esperamos que sea lo antes posible. Ya vemos que está trabajando muy duro para que su recuperación sea lo más rápida posible", aseveró.

Virtualmente clasificado a dieciseisavos, el Scratch defenderá la punta del Grupo C ante Escocia. Los escoceses necesitan ganar para garantizar el pase directo a la siguiente instancia.

Sin Raphinha, Ancelotti podría apostar por el juvenil Rayan, de 19 años y quien debutó ante los haitianos en un Mundial. Pero también por otros extremos como Gabriel Martinelli o Luiz Henrique, o incluso por la perla Endrick, quien es centrodelantero pero también ha jugado por la banda.

La buena nueva para Carletto es que Neymar seguramente debutará contra los europeos, tras más de un mes de baja por una lesión muscular en la pantorrilla derecha.

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