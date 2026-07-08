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Miércoles, 08 de julio de 2026
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Zlatko Dalić - Foto: AFP
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Mundial 2026

El Mundial cobra otro puesto: selección eliminada anuncia la destitución de su técnico

julio 8, 2026
Por: Natalya Baquero González
Dalić deja el cargo tras nueve años de arduo trabajo en los que puso a los 'Vatreni' en la élite del fútbol mundial.

La Federación Croata de Fútbol (HNS por sus siglas en croata) anunció este miércoles que el técnico de la absoluta, Zlatko Dalić, ha tomado la decisión de no continuar al mando del equipo nacional, tras su participación en la Copa del Mundo 2026 y luego de nueve años de arduo trabajo acompañados de grandes resultados.

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Por medio de un comunicado, la HNS dio a conocer que, luego de una reunión celebrada entre el presidente de la federación, Marijan Kustić, y Dalić, el estratega de 59 años indicó que su ciclo con los ‘Vatreni’ ha llegado a su fin.

“Cuando asumí el cargo, creía tanto en la calidad de los jugadores como en mí mismo, pero jamás me atreví a soñar con que lograríamos todo lo que hemos conseguido en estos casi nueve años”, expresó el seleccionador, según el comunicado publicado en el portal web de la selección de Croacia.

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Zlatko Dalić, quien asumió como técnico del combinado croata en octubre de 2017, puso en la élite al combinado croata, con el cual alcanzó varios reconocimientos, dentro de los que se encuentran la medalla de plata en la Copa Mundial de la FIFA 2018 y la de bronce en la Copa Mundial de la FIFA 2022 y la medalla de plata en la Liga de Naciones de la UEFA 2023.

Adicionalmente, aseguró la clasificación de los ‘Vatreni’ a la UEFA EURO 2020, la UEFA EURO 2024 y la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Frente a estos logros, dejó claro que estos no habrían sido “imposibles sin calidad, trabajo duro y fe en que cada uno hace”.

“Mi más sincero agradecimiento a todos los que invirtieron su conocimiento y energía en todo lo que logramos juntos: mis entrenadores asistentes y personal, nuestros médicos, fisioterapeutas, encargados de material deportivo y todo el equipo de logística de HNS, que siempre nos brindaron un apoyo excepcional”, fueron las palabras hacia todos aquellos que contribuyeron en los reconocimientos alcanzados durante estos nueve años.

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En su mensaje de despedida, el entrenador aclaró que en los últimos días dudó en tomar esta decisión, teniendo el apoyo incondicional y la confianza que recibió por parte del presidente de la Federación Croata de Fútbol, Marijan Kustić; pese a eso, consideró que lo más prudente era cerrar un ciclo.

Entre tanto, por medio de sus redes sociales, la HNS destacó la calidad humana y profesional de Zlatko Dalić durante el tiempo que estuvo a cargo de la absoluta.

“Gracias por todo (…) Los resultados hablan del tipo de entrenador que eres, y el respeto por los jugadores, asociados y oponentes habla del tipo de persona que eres”, sentenció la federación.

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