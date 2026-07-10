Gustavo Petro insiste que hubo fraude electoral y asegura que el escrutinio no ha terminado: “aparecen personas que firman como jurados y ya estaban muertas”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, por medio de su cuenta de X, volvió a referirse al supuesto fraude electoral en las elecciones del pasado 21 de junio, en la segunda vuelta presidencial, donde el ganador fue Abelardo De La Espriella.

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Según Petro, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, no ganó por democracia, sino que ganó debido a un fraude vía “algorítmica” que, según el mandatario, fue desarrollado por empresas de inteligencia de Israel e instaurado en California.

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Recientemente, Petro volvió a afirmar que hubo “fraude electoral”, pero esta vez se refirió al voto en el exterior y aseguró que fue allí donde se desarrolló.

“Nuestra investigación muestra que la mitad del fraude se localiza en las mesas del exterior y empiezan a aparecer personas que firman como jurados y ya estaban muertas”, afirmó el mandatario.

Asimismo, aseguró que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no quiso hacer el escrutinio en el exterior y que, sin él, no ha finalizado el escrutinio en Colombia.

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“EL CNE no quiso hacer el escrutinio sobre los votos del sector del exterior y sin él no han terminado los escrutinios en Colombia”, indicó.

Cabe resaltar que, debido a las declaraciones de Gustavo Petro, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, tomó la decisión de suspender el empalme que se venía realizando y aseguró que los ciudadanos, el Gobierno entrante y la Fuerza Pública deben defender la democracia.

“Hago un llamado a las instituciones, a la Fuerza Pública, a la comunidad internacional y a todos los colombianos a mantenerse firmes en la defensa de la democracia y del orden constitucional”, aseguró Abelardo De La Espriella.