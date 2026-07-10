Gustavo Petro insiste que hubo fraude electoral y asegura que el escrutinio no ha terminado: “aparecen personas que firman como jurados y ya estaban muertas”
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, por medio de su cuenta de X, volvió a referirse al supuesto fraude electoral en las elecciones del pasado 21 de junio, en la segunda vuelta presidencial, donde el ganador fue Abelardo De La Espriella.
Según Petro, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, no ganó por democracia, sino que ganó debido a un fraude vía “algorítmica” que, según el mandatario, fue desarrollado por empresas de inteligencia de Israel e instaurado en California.
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Recientemente, Petro volvió a afirmar que hubo “fraude electoral”, pero esta vez se refirió al voto en el exterior y aseguró que fue allí donde se desarrolló.
“Nuestra investigación muestra que la mitad del fraude se localiza en las mesas del exterior y empiezan a aparecer personas que firman como jurados y ya estaban muertas”, afirmó el mandatario.
Asimismo, aseguró que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no quiso hacer el escrutinio en el exterior y que, sin él, no ha finalizado el escrutinio en Colombia.
“EL CNE no quiso hacer el escrutinio sobre los votos del sector del exterior y sin él no han terminado los escrutinios en Colombia”, indicó.
Cabe resaltar que, debido a las declaraciones de Gustavo Petro, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, tomó la decisión de suspender el empalme que se venía realizando y aseguró que los ciudadanos, el Gobierno entrante y la Fuerza Pública deben defender la democracia.
“Hago un llamado a las instituciones, a la Fuerza Pública, a la comunidad internacional y a todos los colombianos a mantenerse firmes en la defensa de la democracia y del orden constitucional”, aseguró Abelardo De La Espriella.