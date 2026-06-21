El Mundial 2026 ya es el segundo en la historia con más autogoles marcados: el primer lugar lo ocupa una edición jugada por Colombia

Una de las características de los primeros 10 días del Mundial ha sido el aumento de los desafortunados goles en propia puerta, de los que se ha beneficiado en dos ocasiones Estados Unidos, uno de los países coanfitriones, y cuyo total en el torneo, siete, ya es el segundo más alto en la historia de las Copas del Mundo.

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Solo el Mundial de 2018 en Rusia, en el que participó Colombia, contó con más jugadores desafortunados que enviaron el balón al fondo de su propia portería —12 en total—, y no sería de extrañar que esa cifra se superara, dado que el torneo actual se ha ampliado a 48 selecciones y 104 partidos.

Ya se ha superado ligeramente el tercio del torneo de 2026 y, entre algunos goles increíbles en la portería contraria, los autogoles han tenido un papel destacado.

El paraguayo Damián Bobadilla fue el primero en marcar en propia puerta a los siete minutos de su derrota ante Estados Unidos, que también obligó al australiano Cameron Burgess a marcar en propia puerta, logrando así su segunda victoria en dos partidos del Grupo D.

El suizo Miro Muheim hizo lo propio con lo que resultó ser el empate de última hora para Qatar en el tiempo de descuento, mientras que este último equipo fue luego víctima de un gol en propia puerta cuando Mohamed Manai marcó en la derrota por 6-0 ante Canadá.

El egipcio Mohamed Hany, el iraquí Aymen Hussein y el jordano Yazan Al-Arab también han marcado en propia puerta. Hussein también anotó un gol para Irak en el mismo partido contra Noruega y es uno de los tres únicos jugadores en la historia del Mundial que ha marcado en ambas porterías en un mismo encuentro.

Se han registrado 61 goles en propia puerta en partidos del Mundial y casi el 12% de ellos se han producido solo en el torneo de este año.

El primero en la historia lo marcó al mexicano Manuel Rosas, de 18 años, en la derrota por 3-0 ante Chile en la primera Copa del Mundo, celebrada en 1930.

Ha habido cinco torneos en los que no se ha marcado ningún gol en propia puerta, el último de ellos en 1990, mientras que los dos marcados a favor de Estados Unidos este año ya suponen un récord compartido de más goles en propia puerta a favor de un equipo en un mismo torneo, junto con Francia en 2014 y 2018.

El mayor número de goles en propia puerta marcados por un equipo en un mismo torneo también es de dos, logrados por Bulgaria en 1966 y por Rusia en su propio Mundial de 2018.

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Por desgracia, México es el equipo que más goles en propia portería ha marcado a lo largo de los años, con cuatro, mientras que Francia ha sido la más afortunada, con seis a su favor.