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El serbio Novak Djokovic iguala récord de victorias que tenía Rafael Nadal en uno de los torneos más importantes del mundo

octubre 2, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Novak Djokovic | Foto: EFE
Novak Djokovic | Foto: EFE
El tenista de Serbia remontó frente al local Bu Yunchaokete y alcanzó una marca histórica que el español había establecido en Roland Garros.

Novak Djokovic de nuevo escribió una página histórica de su carrera al llegar a 31 victorias consecutivas en el torneo de Pekín, una marca con la que iguala el mejor inicio invicto de un jugador en un mismo torneo en la Era Abierta, hasta ahora en poder de Rafael Nadal.

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El tenista serbio logró el registro después de remontar este viernes al chino Bu Yunchaokete, número 104 del mundo, por 4-6, 7-6(2) y 6-2 en un partido de dos horas y 52 minutos disputado en la pista central Diamond. Con la victoria, además, Djokovic llegó a los cuartos de final del ATP 500 chino.

La remontada tuvo un inicio complicado para el seis veces campeón del torneo. Bu aprovechó el respaldo del público local y consiguió imponerse en el primer set por 6-4, luego de quebrar el servicio del serbio en el séptimo juego. Djokovic no halló con facilidad espacios para hacer daño y tuvo que resistir frente a un rival que mantuvo la intensidad desde el fondo de la pista.

El segundo parcial fue determinante. Djokovic logró un quiebre temprano, pero Bu respondió de inmediato y llevó el set hasta el desempate. En ese momento apareció la experiencia del serbio: luego de un 2-2 inicial, ganó cinco puntos consecutivos para quedarse con el parcial por 7-6(2) y cambiar completamente la dinámica del encuentro.

En el tercer set, Djokovic tomó el control desde el comienzo. Consiguió dos quiebres y se colocó de forma rápida 4-0 arriba, una ventaja que fue definitiva. El serbio cerró el partido con 15 aces, salvó seis de las ocho oportunidades de quiebre que enfrentó y aseguró su presencia entre los ocho mejores del torneo.

La victoria igualmente permitió que Djokovic igualase una de las rachas más llamativas de Nadal. El español consiguió sus primeras 31 victorias consecutivas en Roland Garros, una secuencia que inició en 2005 y que por años quedó como una referencia de dominio absoluto en un mismo escenario. Ahora los dos comparten la marca de 31-0, pero la racha del serbio en Pekín sigue abierta.

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Djokovic, de 39 años, regresó este año al torneo de Pekín después de 11 temporadas de ausencia. Previo a esta edición disputó seis veces el certamen y ganó todos: 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 y 2015. Su regreso inició con una victoria frente al portugués Nuno Borges y ahora suma dos triunfos en esta edición.

El serbio igualmente se convirtió en el jugador de mayor edad en alcanzar los cuartos de final de un torneo ATP 500 desde que esta categoría fue creada en 2009. Su siguiente rival saldrá del duelo entre el alemán Alexander Zverev, segundo favorito, y el chino Shang Juncheng.

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