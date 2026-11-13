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Tenista ucraniana celebró sin guardarse nada primera victoria en seis años ante la bielorrusa Sabalenka y luego le negó saludo en la red

noviembre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka (AFP)
La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka (AFP)
Svitolina, sexta del mundo, superó a Sabalenka por 6-3, 3-6 y 6-1 en el cierre de la fase de grupos del WTA Finals.

La bielorrusa Aryna Sabalenka, la número dos del tenis femenino, perdió este viernes frente a la ucraniana Elina Svitolina en un choque en el que estaba en juego el último boleto a las semifinales del WTA Finals, que se celebra en Indian Wells (Estados Unidos).

Svitolina, sexta del mundo, superó a Sabalenka por 6-3, 3-6 y 6-1 en el cierre de la fase de grupos de este evento que reúne a las ocho mejores jugadoras de la temporada.

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Al final del partido, el primero que le gana en seis años la tenista ucraniana a la bielorrusa, hubo un momento que para muchos fanáticos despertó algo de incomodidad.

Svitolina celebró con mucha emoción el importante triunfo y no era para menos pues había perdido cinco partidos seguidos ante la bielorrusa. Pero luego, como era de esperarse debido a la guerra en su país, volvió a negar el saludo en la red.

Las tenistas ucranianas, cabe resaltar, como medida de protesta ante la invasión rusa en su país han decidido no saludar en la red a ninguna jugadora que represente a Rusia o Bielorrusia, fiel aliado del Kremlin.

Sabalenka, que era la jugadora de mayor ranking del torneo ante la baja de la número uno, Elena Rybakina, quedó eliminada al concluir en el tercer lugar del Grupo 2 con un registro de una victoria y dos derrotas.

La bielorrusa seguirá así sin añadir este prestigioso título a su palmarés.

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De su parte, Svitolina, que concluyó como segunda del Grupo 2 con un balance de 2-1, enfrentará el sábado en semifinales a la checa Linda Noskova (2-1), líder del Grupo 1.

La otra semifinal enfrentará a la rusa Mirra Andreeva (3-0), primera del Grupo 2, contra la estadounidense Jessica Pegula (2-1), segunda de la llave 1.

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