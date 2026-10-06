Djokovic se consagra en el Abierto de China sin disputar la final al completo y alcanza un récord histórico tras retiro de su oponente

Novak Djokovic consiguió este martes el Abierto de China por séptima vez y estableció una nueva marca en la historia del tenis, luego de que el australiano Alex de Miñaur abandonara la competencia por lesión en la final en Pekín.

VEA TAMBIÉN Así salió con duro golpe en el rostro aficionado que recibió pelotazo por el que fue descalificado exlíder del ranking en partido de Djokovic en ATP de Pekín o

El serbio, de 39 años, se pudo imponer en el primer set por 7-6(3) y, después de que De Miñaur ganase el primer juego de la segunda manga, el australiano decidió salir el partido por problemas físicos. La final tuvo una duración de una hora y 14 minutos.

Más allá del título, Djokovic obtuvo un registro que ningún otro jugador alcanzó. Con su victoria, se transformó en el primer tenista en ganar por lo menos un torneo por 21 temporadas consecutivas, una racha que inició en 2006 y que en este momento se extiende hasta 2026.

El campeonato igualmente representó el título número 102 de su carrera, con lo que quedó a solo uno de los 103 que logró Roger Federer en su trayectoria. Además, Djokovic de nuevo levantó un trofeo por primera vez en la temporada, después de un año reflejado por problemas físicos y resultados irregulares.

La final inició con un duelo muy igualado. Ninguno de los dos pudo quebrar el servicio en el primer set y el parcial tuvo que definirse en el desempate. Djokovic tomó ventaja y aprovechó algunos errores del australiano para hacerse con la manga por 7-6(3).

VEA TAMBIÉN La WTA redujo los torneos obligatorios para sus mejores tenistas: así cambiará el calendario en 2027 o

Más adelante llegaron las dificultades físicas. Djokovic de igual forma necesitó atención del fisioterapeuta, mientras que De Miñaur recibió asistencia y salió de manera momentánea de la pista. El australiano volvió con el muslo izquierdo vendado y pudo ganar el primer juego del segundo set, pero poco tiempo después decidió no seguir. Reuters notificó que el australiano sufrió molestias en la zona de la ingle.

El retiro provocó que la final no tuviese una definición completa y dejó a Djokovic como campeón por séptima ocasión en Pekín. El serbio sostiene además un registro perfecto en el torneo: 34 victorias en 34 partidos, luego de haber regresado al certamen este año luego de 11 temporadas de ausencia.