Situación crítica para los presos políticos en Venezuela con los terremotos: piden el cierre de centros de tortura del régimen

Los familiares de los presos políticos en Venezuela siguen clamando por la libertad de sus familiares en medio de la crisis por los terremotos del 24 de junio que afectaron al país y cobraron la vida de miles. "En el Helicoide duramos 150 días y afuera de la embajada, hoy estamos cumpliendo 54 días. Y lo que esperamos, yo como hermana, como una mamá que tengo en la casa esperando, es la libertad de mi hermano y la libertad de todos los presos políticos", relató Mayra Morales, hermana del preso político Ricardo Fonseca.