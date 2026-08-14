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Viernes, 14 de agosto de 2026
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Tenis

Tenista colombiana hace historia al derrotar a la icónica Venus Williams en Cincinnati

agosto 14, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Venus Williams, tenista de EE. UU. - Foto: EFE
Venus Williams, tenista de EE. UU. - Foto: EFE
La tenista cafetera se medirá en la siguiente ronda a la estrella polaca Iga Swiatek, flamante campeona el jueves del WTA 1000 de Toronto.

La tenista colombiana Emiliana Arango asestó una rotunda derrota este viernes a Venus Williams en la primera ronda del torneo WTA 1000 de Cincinnati, impidiendo que la icónica tenista estadounidense lograra su primera victoria del año.

Arango, número 95 del ránking mundial, zanjó el choque por un doble 6-2 en sólo 66 minutos de juego bajo un potente sol en Cincinnati (estado de Ohio).

Williams, de 46 años, ya cayó en las últimas semanas en sus estrenos del WTA 500 de Washington y el WTA 1000 de Toronto y cuenta por derrotas sus 11 partidos jugados esta temporada en individuales.

La ganadora de siete títulos de Grand Slam tiene previsto regresar a la cancha de Cincinnati para competir en los dobles femeninos en su reencuentro con su hermana Serena Williams, quien salió recientemente de su retiro.

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Las hermanas, que han ganado 14 trofeos de Grand Slam en dobles y tres medallas de oro olímpicas, no compiten juntas desde el Abierto de Estados Unidos de 2022.

Frente a Arango, 21 años más joven, Williams no pudo imponer su poderoso saque y se condenó con un total de 40 errores no forzados, por 9 de la colombiana.

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Arango, que venció a la argentina Nadia Podoroska en la fase de clasificación, chocará en segunda ronda con la estrella polaca Iga Swiatek, flamante campeona el jueves del WTA 1000 de Toronto.

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