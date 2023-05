Oliver Kahn es destituido como CEO del Bayern Múnich: "Me prohibieron celebrar con los jugadores"

Pese a que el Bayern de Múnich logró levantar su undécima Bundesliga consecutiva después de vencer al Colonia y aprovechar el empate del Borussia Dortmund, no todo ha sido fiesta en el Allianz Arena.

VEA TAMBIÉN Borussia Dortmund no pudo vencer al Mainz y perdió la Bundesliga; Bayern Munich fue campeón o

Tras el pitazo final del encuentro y celebrar el título, trascendió que Oliver Kahn (leyenda del fútbol alemán) había sido despedido como CEO del Bayern, así como Hasan Salihamidzic, director deportivo.

"Oliver Kahn deja de ser director general de la Junta Directiva del FC Bayern Múnich. También se cubrirá el puesto de director deportivo de Hasan Salihamidžić. Así lo ha decidido el Consejo de Supervisión del campeón alemán. Kahn será sustituido por el actual vicepresidente de la junta, Jan-Christian Dreesen, de 55 años. El sucesor de Hasan Salihamidžić aún se está decidiendo", reza el comunicado oficial del club teutón.

De hecho, se dio a conocer que el mítico guardameta del conjunto bávaro no estuvo en Colonia viendo al Bayern levantar el trofeo de la Bundesliga.

VEA TAMBIÉN João Cancelo fue campeón por partida doble; conquistó la Premier League y la Bundesliga esta temporada o

Al respecto, Kahn sostuvo vía Twitter: "¡Increíble! Un gran logro… Felicidades chicos. Se los dije, nunca se rindan. Estoy increíblemente orgulloso de ustedes por esta hazaña. Me gustaría estar celebrándolo con ustedes, pero desafortunadamente no ha podido ser, porque me lo prohibieron. Estoy deseando que llegue la próxima temporada. ¡Seremos campeones por 12ª vez! ¡A celebrarlo!".

Así pues, Kahn tuvo que poner punto final a su tiempo en el club, con el que levantó durante su estancia la Champions League, la Supercopa de Europa, dos Bundesligas, una DFB Pokal y una Supercopa DFL.

El equipo que dirige Thomas Tuchel materializó su undécimo título consecutivo, en la última jornada, gracias a su victoria 2-1 en la cancha del Colonia y al empate 2-2 del Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park ante el Mainz.

En cuanto a los equipos clasificados a la próxima edición de la UEFA Champions League por parte de la Bundesliga, Bayern de Múnich, Borussia Dortmund, Leipzig y Unión Berlín dirán presente en el torneo más importante del viejo continente a nivel de clubes.

VEA TAMBIÉN Sadio Mané fue suspendido por el Bayern Múnich tras haber golpeado a su compañero de equipo Leroy Sané o

A lo largo de su historia, doce clubes han resultado campeones de la Bundesliga, siendo el más laureado con 33 títulos el F. C. Bayern de Múnich, seguido del Borussia Dortmund (8), Borussia Mönchengladbach (5), SV Werder Bremen (4), Hamburgo SV (3), VfB Stuttgart (3), F. C. Colonia (2), F. C.