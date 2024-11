Reconocido corredor de la F1 casi es deportado al llegar a Estados Unidos para el GP de Las Vegas: "tal vez no parecía un piloto"

Un insólito hecho se vivió en la víspera del Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1.

El piloto japonés Yuki Tsunoda vivió un incómodo e un inusual percance en su llegada a tierra estadounidense para la gran cita de este fin de semana.

Según contó el corredor nipón de la Escudería Visa Cash App RB, antes del Gran Premio de Las Vegas cuando fue demorado por agentes de la fuerza fronteriza de Estados Unidos y vivió una entrada tensa al país.

Al llegar al norte del continente, Yuki fue abordado por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) y terminó más de tres horas en una sala de detención.

“Me dejaron entrar después de un par de discusiones. Bueno, muchas discusiones, de hecho. Casi me envían de regreso a casa”, dijo el piloto a Motorsport.

A pesar de haber corrido en múltiples ocasiones en Estados Unidos y haber entrado al país con todo en regla, Tsunoda comentó que vivió momentos tensos.

“Todo está bien ahora, por suerte estoy aquí. Tenía las visas y todo en regla, como en las pistas anteriores, donde no hubo problemas”, aseguró.

En medio de la detención, el asiático intentó ponerse en contacto con su equipo, su acompañante o representantes de la Fórmula 1, sin embargo, el contacto no fue posible.

“Y de repente él me metió en la habitación y cuando tuve una conversación le dije: ‘¿Puedo traer a la persona con la que voy a viajar? Tal vez pueda ayudar un poco a explicar un poco más sobre mí y la situación en la Fórmula 1?”, señaló.

“No me permitieron llamar a nadie ni traer a la persona que viajaba conmigo. Quería contactar al equipo o a la F1 para que me ayudaran a explicar mi situación, pero no fue posible", agregó el corredor de la Escudería que pertenece a Red Bull.

Según el relato, el piloto prefirió no hablar de más para evitar "problemas" con la autoridad: “Me parece que me presionaron mucho y no pude decir nada. De lo contrario, si digo algo siento que tengo más problemas”.

Al final, Yuki tomó el percance con humor y aseguró que su detención pudo deberse a su vestimenta.

"Estaba usando pijamas, así que tal vez no parecía un piloto de F1″, finalizó.

La temporada 2024 de Fórmula 1 está llegando a su fin y los motores ya casi se encienden en una de las ciudades más famosas del mundo, Las Vegas.

Allí, el holandés Max Verstappen podría lograr su cuarto campeonato si supera a Lando Norris en la clasificación general.

El último ganador de este GP fue precisamente Verstappen, además, fue el primero en lograr esa corona tras varias décadas sin disputarse.