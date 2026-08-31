Revelan la fecha en la que se conocerán los 30 candidatos al Balón de Oro: estos son los favoritos

El próximo 8 de septiembre se van a conocer de manera oficial los 30 candidatos al Balón de Oro 2026, en una lista que pondrá arriba a los aspirantes más sonados al premio individual más importante del fútbol a nivel global.

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France Football y UEFA han confirmado la fecha para dar los nominados en todas las categorías. Ese día de igual forma se sabrán cuáles van a ser las candidatas al Balón de Oro femenino, Trofeo Kopa, Trofeo Yashin y los reconocimientos a los mejores entrenadores y clubes. La ceremonia se celebrará el 26 de octubre en Londres, en la primera edición del galardón que tendrá su gala en Inglaterra.

La pelea por el premio para los hombres llega muy abierta tras las actuaciones en la Copa del Mundo. El torneo cambió las posibilidades de distintos futbolistas y transformó a algunos nombres en favoritos para suceder a Ousmane Dembélé, quien fue el ganador de la temporada pasada.

Uno de los candidatos más mencionados es Harry Kane. El atacante inglés viene de una temporada asombrosa con Bayern Múnich, en la que se consagró en la Bundesliga y la Copa de Alemania, además de finalizar como máximo goleador del campeonato de Alemania. También marcó seis goles con la selección de Inglaterra en el Mundial.

Por su parte, Yamal representa otra de las favoritas candidaturas. El español volvió a ser protagonista con Barcelona y tuvo un papel crucial en el Mundial, así como su juventud y su capacidad para decidir partidos lo sostienen entre los nombres con más posibilidades.

Rodri también ganó terreno. El mediocampista de España fue una de las figuras del título mundial que logró por España y su candidatura tiene un argumento adicional: ya ganó el Balón de Oro en 2024 y podría convertirse de nuevo en una opción a tener muy en cuenta si los votantes priorizan su incidencia en el juego y el éxito colectivo.

Otro que no puede quedar nunca fuera es Kylian Mbappé. El francés finalizó el Mundial como máximo goleador, con 10 tantos, y culminó la temporada con una producción ofensiva muy alta para Real Madrid y su selección. Su desventaja más importante es la falta de títulos colectivos con el club español.

De igual forma, aparecen en la discusión Ousmane Dembélé, Michael Olise, Jude Bellingham, Erling Haaland, Lionel Messi, Vinícius Júnior, Lautaro Martínez, Achraf Hakimi, Fabián Ruiz, Pedri y Khvicha Kvaratskhelia, entre otros.

El caso de Dembélé es interesante. El francés ganó el Balón de Oro 2025 tras una temporada histórica con PSG, pero ahora tendrá que competir contra jugadores que tuvieron una actuación extraordinaria en el Mundial.

Messi, por su parte, busca una candidatura histórica: el argentino tiene consigo ocho Balones de Oro y podría volver a aparecer entre los 30 luego de llevar a Argentina hasta la final del Mundial.