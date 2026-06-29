Revelan que el VAR del partido entre Colombia y Portugal habría elegido mal la imagen con la que anuló gol de Davinson Sánchez en el Mundial

Dos días después del partido entre Colombia y Portugal en la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, continúa la polémica por el tanto anulado al defensor Davinson Sánchez en los últimos minutos.

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En las últimas horas, un análisis difundido por Archivo VAR, página especializada en analizar las decisiones arbitrales con ayuda de la tecnología, arrojó que los árbitros del VAR habrían elegido mal el cuadro de la imagen con la que analizaron el tanto de zaguero colombiano.

De acuerdo a la página especializada, el VAR un utiliza un cuadro de imagen posterior al momento del impacto de Juan Fernando Quintero en el tanto de Colombia. Esto habría provocado un análisis del VAR sobre la posición de Davinson Sánchez que no era el correcto, ya que en ese instante el defensor sí estaba adelantado.

“𝗧𝗲𝗿𝗿𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗲𝗿𝗿𝗼𝗿 𝗱𝗲𝗹 𝗦𝗔𝗢𝗧 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗴𝗼𝗹 𝗱𝗲 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮! Dávinson está en línea total escogiendo el frame del primer contacto con el balón. 𝗘𝗦 𝗚𝗢𝗟 𝗟𝗘𝗚𝗔𝗟. El VAR eligió un frame con el balón saliendo del pie del asistente”, indicó Archivo VAR.

Incluso, las imágenes difundidas comprobarían el error arbitral que le impidió a Colombia obtener una victoria.

Las líneas trazadas justo en el momento del disparo de Juan Fernando Quintero muestran que Davinson en ese momento sí está habilitado, lo que le daría legalidad al tanto de Colombia.

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Pese a empatar ante Portugal, la selección Colombia se clasificó en primer lugar y disputará la fase de dieciseisavos de final ante Ghana, el próximo viernes a las 8:30 de la noche.