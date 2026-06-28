Cámara de aficionado muestra posición de Davinson Sánchez en el polémico gol anulado a Colombia ante Portugal en el Mundial: “Era legal”

La selección Colombia empató este sábado ante Portugal sin goles en el último juego de la fase de grupos en el Mundial 2026.

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La Tricolor dejó muy buenas impresiones entre sus aficionados dado el rendimiento ante una candidata a ser campeona en el encuentro que incluso mereció haber ganado, según han señalado los expertos.

A la selección Colombia le anularon un gol en los últimos minutos del encuentro que llegó luego de un centro de Juan Fernando Quintero y un cabezazo del central Davinson Sánchez.

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El VAR y el árbitro de línea determinaron fuera de lugar, lo que ha generado gran polémica por la razón que motivó dicha decisión. Según la tecnología de movimiento semiautomático, Davinson Sánchez estaba adelantado por la punta de su zapato, según indicó la imagen de la transmisión oficial.

Sin embargo, una cámara de un aficionado que se encontraba en el sector oriental del estadio muestra que Davinson podría haber estado habilitado.

De acuerdo con la secuencia divulgada en redes sociales por un aficionado, al momento en que Juan Fernando Quintero lanza un centro desde el costado izquierdo, el zaguero central se encontraba por detrás del último defensa de la selección portuguesa, por lo que se observa algo distinto a la decisión del VAR.

“La imagen que comprueba el robo contra Colombia, era un gol legal de Davinson Sánchez y la imagen que sacaron fue después de que el balón saliera del pie de JuanFer Quintero”, dijo el autor del video.

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Pese al gol no admitido, la selección Colombia se clasificó como primera de su grupo y accedió a la fase de dieciseisavos de final en la que se medirá a Ghana el próximo viernes 3 de julio a las 8:30 p. m. (hora de Bogotá).