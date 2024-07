Reviven momento en el que árbitro se niega a dar la mano a capitán de equipo en la Copa América tras polémico final del partido

El partido entre Uruguay y Estados que se jugó el pasado lunes como parte de la última fecha de la fase de grupos de la Copa América sigue generando polémica luego de que fuera difundido un video del momento en el que el árbitro de ese encuentro, el peruano Kevin Ortega, se negara a darle la mano al capitán de los norteamericanos, Christian Pulisic, al final del partido.

El desaire de Ortega, no obstante, según se observa en las imágenes estuvo antecedido de un fuerte reclamo de Pulisic al cuerpo arbitral.

Pulisic, además, tras el final del partido le hizo gestos irónicos al equipo arbitral para que se sumara a las celebraciones de los uruguayos que ganaron ese partido por 1 a 0 mediante un gol que tuvo que ser revisado por le VAR.

“Él no me dio la mano. Es normal, quiero decir, supongo”, afirmó Pulisic al ser preguntado por la prensa local sobre el encuentro con el árbitro.

Mencionó, además, que durante el partido vio “cosas que nunca antes había visto” frente a sus “ojos y que realmente” no puede creer. Se refirió, en específico, a la actuación del VAR en la anotación.

“No sé lo que le estaban marcando. No sé a qué le están llamando [del VAR]. No sé qué hace él, no da ninguna explicación. Hace cosas que no puedo aceptar”, indicó Pulisic.

También habló sobre los pasos a seguir de su equipo tras la prematura eliminación de la Copa. “Tenemos tiempo para mejorar antes del Mundial de 2026”. “Creo que todo el mundo necesita dar un paso atrás y encontrar nuestra identidad y motivación”.

“No sé exactamente qué falta, pero creo que estamos en el camino correcto y podemos esperar cosas buenas en adelante”, mencionó.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) publicó el martes los audios y videos de la revisión del gol en el VAR que le dio la victoria a Uruguay y que originó el enfado del capitán de los norteamericanos. El organismo, según se escucha, está de acuerdo con la validación de la anotación.

“En el minuto 66 tras centro al área un jugador celeste y negro (Uruguay) cabecea el balón. Su compañero recibe el balón y luego del rebote del golero marca un gol. El árbitro asistente observa la jugada y decide validar el gol”, describió la Conmebol.

La revisión del gol de Uruguay es una de las jugadas polémicas en la que se ha visto involucrado el VAR en los últimos días pues en los partidos de Chile ante Canadá, y Colombia ante Brasil también han habido reclamos debido al resultado de las revisiones.