Salario de James Rodríguez en el fútbol italiano sería de los más bajos de toda su carrera: ¿cuánto sería?

Después de un 2026 con poca continuidad y de un Mundial en el que su rendimiento estuvo lejos de las expectativas, James Rodríguez estaría cerca de definir su próximo desafío profesional, que marcaría su regreso al fútbol europeo.

Sin embargo, su nuevo destino podría estar en la segunda división de Italia, una posibilidad que ha despertado opiniones divididas en torno al ‘10’ de la Selección Colombia.

Según informó Julián Capera, periodista de Blog Deportivo de Blu Radio, el Avellino, equipo que actualmente compite en la Serie B, habría presentado una oferta formal de 1,2 millones de euros anuales, además de un pago adicional correspondiente a los derechos de imagen.

La propuesta estaría dentro de las posibilidades económicas del club italiano, aunque las pretensiones salariales de James serían significativamente superiores.

¿Uno de los salarios más bajos de su carrera?

Aunque la propuesta del Avellino no representaría el salario más bajo que James ha recibido a lo largo de su carrera, sí estaría entre los de menor valor.

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En su mejor etapa como futbolista, el colombiano llegó a percibir cerca de 8 millones de euros por temporada durante sus pasos por equipos de la talla del Real Madrid, Bayern Múnich y Everton.

El registro más bajo se habría producido durante su breve experiencia en Minnesota United, de la MLS, donde habría recibido poco más de 650.000 euros por seis meses. Al comparar esa cifra con la actual propuesta del Avellino, los valores resultan similares si se toma la oferta anual de 1,2 millones de euros y se divide en dos periodos de seis meses.

Esto refleja la reducción que han experimentado las propuestas económicas por James en los últimos años, especialmente frente a los salarios que llegó a manejar durante el punto más alto de su carrera.

El Avellino actualmente disputa la Serie B y cuenta con un palmarés modesto dentro del fútbol italiano. Sus principales conquistas corresponden a categorías inferiores, como la Serie C y la Serie D, sin grandes títulos dentro de la máxima categoría del país.

Asimismo, el conjunto italiano no se ha caracterizado históricamente por ser uno de los principales clubes formadores de figuras del fútbol italiano. Por ello, la eventual llegada de James Rodríguez supondría una de las apuestas más importantes de su historia reciente.

El fichaje también le permitiría al Avellino incorporar a un futbolista con una trayectoria internacional de amplio reconocimiento, mientras que para James significaría la oportunidad de regresar al fútbol europeo y buscar una nueva etapa en su carrera.