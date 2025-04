Un venezolano que pasó por el fútbol colombiano hace presencia en el once ideal de la Copa Libertadores

Terminó la segunda fecha de la Copa Libertadores que dejó marcadores sorpresivos en algunos partidos como las victorias de Central Córdoba y Atlético Bucaramanga ante grandes como Flamengo y Racing respectivamente, o los empates de Barcelona de Ecuador y Alianza Lima ante River Plate y Sao Paulo en ese orden.

El Atlético Bucaramanga de Colombia dio un golpe en la mesa al vencer 2-1 de visita a Racing de Avellaneda, campeón vigente de la Sudamericana, mientras que el modesto Central Córdoba, debutante en la Copa Libertadores, profanó el Maracaná al vencer 2-1 al poderoso Flamengo.

Por otro lado, Sao Paulo, tricampeón de la Copa, fue sorprendido por Alianza Lima, que remontó un 2-0 en contra al descanso y rescató un empate 2-2 por el Grupo D, mientras que River Plate, uno de los serios candidatos al título, se estrelló contra el Barcelona del elegante Segundo Castillo, quien vistió de impecable frac rosado en el Monumental en Buenos Aires, y empataron 0-0.

Lamentablemente esta jornada se vio empañada por lo ocurrido en Chile. Dos personas murieron en una estampida mientras un grupo de hinchas intentaba ingresar por la fuerza al estadio Monumental en Santiago para presenciar el partido de Colo Colo contra el brasileño Fortaleza por lo que el juego fue cancelado y se espera conocer las medidas que tomará la Conmebol al respecto.

Finalizada la segunda fecha de la Libertadores, la Conmebol eligió el once ideal de esta jornada en la que destacan la presencia de Luciano Pons, delantero argentino del Bucaramanga, y el arquero venezolano José Contreras, quien ataja para el Barcelona de Ecuador y tuvo paso por el fútbol colombiano, defendiendo los colores del Deportivo Pasto y Águilas Doradas.

Los otros futbolistas que forman el equipo ideal son: Gutiérrez (Libertad), Duarte (Bahía), Zaldivia (U de Chile); Ferreira (Sao Paulo), Florentín (Central Córdoba), Patrick (Internacional), Vaca (Bolívar); Arce (LDU) y Romero (Vélez).

La Copa Libertadores regresará el próximo 22 de abril con la tercera fecha y destacados partidos como Liga de Quito vs. Flamengo, Colo Colo vs. Racing, Internacional vs. Nacional de Uruguay, Olimpia vs. Peñarol, Estudiantes vs. Botafogo, Libertad vs. Sao Paulo e Independiente del Valle vs. River Plate.