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Elecciones Presidenciales en Colombia

Abelardo de la Espriella recibe una ola de apoyo internacional tras ganar las elecciones presidenciales de Colombia

junio 22, 2026
Por: Saúl Montes
Abelardo de la Espriella - AFP
Abelardo de la Espriella - AFP
El candidato logró el 49,66% de los votos frente al 48,70% de su rival Iván Cepeda.

El candidato Abelardo de la Espriella logró el 49,66% de los votos frente al 48,70% de su rival Iván Cepeda, convirtiéndose en el ganador de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, este domingo 21 de junio.

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De acuerdo con los datos del preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad encargada del proceso electoral en el país, De la Espriella obtuvo 12.959.542 votos, mientras que Cepeda el 12.708.712 de los sufragios.

Ante su victoria, el candidato de derecha recibió múltiples felicitaciones de líderes mundiales, quienes manifestaron su apoyo de cara a su futuro Gobierno.

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Uno de ellos fue el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien manifestó su interés por trabajar mutuamente para fortalecer el vínculo entre su país y Colombia, con el que no tiene relaciones diplomáticas tras la ruptura anunciada por el Gobierno de Gustavo Petro.

“Felicitaciones al presidente electo Abelardo de la Espriella. Espero con interés trabajar con usted para fortalecer el vínculo entre Israel y Colombia. Los amigos de Israel siguen ganando. ¡Viva los Acuerdos de Isaac!”, escribió en X.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, también se manifestó en la misma plataforma digital y argumentó que “Colombia eligió el orden sobre la impunidad”.

“Felicitaciones Abelardo de la Espriella por esta victoria. Compartimos la convicción que nuestra región merece seguridad, progreso y gobiernos que enfrenten al crimen sin excusas”, escribió.

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El presidente argentino Javier Milei aseguró que “la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico”.

“Felicito enormemente a Abelardo de la Espriella por su histórica victoria en Colombia”, añadió.

Asimismo, el presidente de Chile, José Antonio Kast, felicitó al candidato del Movimiento Defensores de la Patria por su gran triunfo electoral. “Comienza una nueva etapa de libertad para Colombia que les permitirá recuperar la seguridad y la prosperidad. Firme por la Patria”, escribió en X.

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Otros líderes de países de la región como Bolivia, donde Gobierna el presidente Rodrigo Paz, se unieron igualmente al triunfo de De la Espriella: “Nuestra región avanza con paso firme hacia un nuevo tiempo de libertad, democracia y progreso. Desde Bolivia le deseamos éxito en la gran responsabilidad que asume; seguiremos trabajando juntos por la integración y el bienestar de nuestros pueblos”, escribió en X.

Estados Unidos, de igual forma, expresó su apoyo al candidato a quien ya había manifestado su apoyo inicial tras ganar la primera vuelta.

“Acabo de hablar con el presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella para felicitarlo por su victoria electoral. La Administración Trump espera con interés trabajar estrechamente con su próxima administración para avanzar en la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal a Estados Unidos y fortalecer nuestros lazos económicos”, escribió el secretario de Estado, Marco Rubio, quien señaló que “los mejores días de Colombia están por venir”.

En un corto mensaje en su cuenta de Truth Social, el presidente Donald Trump escribió: “Él ganó, grande”.

Finalmente, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, destacó el “profundo vínculo personal con Italia” que tiene el candidato ganador con su país.

“Trabajaremos unidos por el crecimiento económico, la estabilidad y la seguridad internacional, y para fortalecer la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales, en señal de la cercanía entre nuestras Naciones”, escribió en X.

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