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Presidente de Conmebol reveló el número de selecciones que tendrá el Mundial 2030: "Una gran oportunidad para el fútbol"

julio 21, 2026
Por: Luis Cifuentes
Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026 - Foto: EFE
Resta esperar la confirmación oficial de la FIFA y conocer cómo se llevará a cabo la clasificatoria de Sudamérica con tres selecciones con cupo directo a la cita orbital.

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, confirmó que el próximo Mundial de Fútbol también se disputará en territorio sudamericano, marcando el regreso de la máxima competencia futbolística a la región para la celebración de los 100 años de la Copa del Mundo.

"¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay”, declaró Domínguez tras la conclusión de la cita orbital que finalizó el pasado domingo con la final entre España y Argentina.

La elección de estos tres países sudamericanos como sedes conjuntas no es casual, sino que responde a una celebración histórica. En 1930, Uruguay fue la nación anfitriona del primer Mundial de Fútbol de la historia, torneo que también ganó como local. Un siglo después, la competencia regresará a sus orígenes en un formato ampliado con España, Portugal y Marruecos también como sedes.

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El formato del Mundial 2030 representará un cambio significativo en la estructura del torneo. Con 64 equipos participantes, la competencia superará los 48 seleccionados que disputaron la última edición, duplicando prácticamente el número de naciones involucradas desde el Mundial Qatar 2022.

Así lo dijo Domínguez en su mensaje en redes sociales que ha generado sorpresas entre la afición del fútbol.

“Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos", indicó.

Esta expansión implica desafíos logísticos importantes para los seis países organizadores, que deberán preparar infraestructura deportiva, hotelera y de transporte para recibir a millones de aficionados de todo el mundo.

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Así las cosas, resta esperar la confirmación oficial de la FIFA y conocer cómo se llevará a cabo la clasificatoria de Sudamérica con tres selecciones con cupo directo a la cita orbital.

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