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Lunes, 19 de octubre de 2026
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Precio del dólar

El dólar y el euro mantienen su tendencia al alza en Venezuela: así cotizan este lunes 19 de octubre, según el BCV

octubre 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Euro y dólar (billetes) - Fotos de referencia: Pexels
Euro y dólar (billetes) - Fotos de referencia: Pexels
Hasta la fecha, el bolívar (moneda venezolana) sigue depreciándose de forma sostenida frente a las comentadas divisas.

Para este lunes 19 de octubre, el precio oficial del dólar según el Banco Central de Venezuela (BCV) se ubica en 881,07 bolívares. Por su parte, el precio del euro es de 991,16 bolívares.

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Hasta la fecha, el bolívar (moneda venezolana) sigue depreciándose de forma sostenida frente a las comentadas divisas.

Las estimaciones de los analistas financieros sitúan el precio del dólar oficial del BCV entre 800 y 1.100 bolívares para diciembre de 2026, dependiendo de la presión fiscal y el flujo de ingresos petroleros.

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La tasa BCV es el tipo de cambio oficial de las divisas (como el dólar y el euro) frente al bolívar venezolano, publicado diariamente por el Banco Central de Venezuela.

Este valor es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de la banca nacional, la cual controla el régimen venezolano, actualmente en cabeza de Delcy Rodríguez.

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Como la amplia mayoría de los precios de los productos y servicios en el país están fijados o indexados al dólar o al euro, cuando estas monedas suben, los precios en bolívares aumentan de forma inmediata.

Dicha situación golpea directamente el bolsillo de quienes reciben ingresos fijos en moneda nacional.

Ante ciclos históricos de alta inflación, tanto ciudadanos como comerciantes buscan resguardar sus ganancias y ahorros adquiriendo dólares y euros.

Sin embargo, el aumento constante del precio del dólar y del euro frente al bolívar impacta de forma directa y negativa en el poder adquisitivo del grueso de la población venezolana.

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