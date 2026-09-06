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Domingo, 06 de septiembre de 2026
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Bad Bunny

Bad Bunny hace historia y gana su primer premio Emmy por su show de medio tiempo en el Super Bowl LX

septiembre 6, 2026
Por: Diana Pérez
Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl LX | Foto: AFP
Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl LX | Foto: AFP
El intérprete de 'Baile inolvidable' marca un nuevo hito en su carrera y con este nuevo premio se encuentra a mitad de camino de convertirse en un artista con estatus EGOT.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny ha hecho historia en las últimas horas tras ganar su primer premio Emmy por su show de medio tiempo en el Super Bowl LX.

El show de medio tiempo del Super Bowl LX ganó este sábado un total de siete premios Emmy, entre los cuales el músico recibió uno por la categoría de "Mejor especial de variedad en vivo". Benito ganó como intérprete principal y también como productor, siendo este el segundo show de medio tiempo de un Super Bowl en ganar un Emmy a mejor programa.

El primero en hacerlo fue el show de medio tiempo de Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem, Kendrick Lamar, 50 Cent hace cuatro años.

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Este reconocimiento para el boricua llega tan solo siete meses después de que se consolidara como el ganador en la categoría más importante de los Grammy tras ser galardonado con "Álbum del año" por su trabajo "Debí tirar más fotos".

El intérprete de 'Baile inolvidable' marca un nuevo hito en su carrera y con este nuevo premio se encuentra a mitad de camino de convertirse en un artista con estatus EGOT.

Los artistas con estatus EGOT son aquellos que han ganado uno o más de los cuatro premios más importantes en la industria del entretenimiento: Emmy, Grammy, Oscar y Tony.

Bad Bunny hasta ahora cuenta con 6 premios Grammy y ahora un Emmy, lo que quiere decir que le haría faltar un Oscar y un Tony para ser un artista con estatus EGOT.

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