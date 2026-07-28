"Desconecten la alarma de los sismos para que duerman tranquilos": el cínico mensaje de Diosdado Cabello a la población venezolana

Diosdado Cabello volvió a lanzar unas polémicas declaraciones en una reciente rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

El integrante del chavismo se refirió a los nervios que ha dejado en la población venezolana el doblete sísmico del 24 de junio.

Sin embargo, lo hizo con su caracteristico sarcasmo. "Desconecten la alarma de los sismos para que duerman tranquilos", expresó Cabello.

El "balance oficicaracterísticote sobre los terremotos se dio a conocer exactamente al cumplirse un mes de los temblores, el 24 de julio de 2026.

En ese orden de ideas, 5.546 es el número de fallecidos tras los devastadores temblores registrados en la nación suramericana.

Referente al saldo de heridos, de acuerdo con el balance divulgado por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se mantiene en 16.740 lesionados.

Cabello, vale recapitular, continúa siendo uno de los hombres más buscados por la justicia de Estados Unidos.

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El Departamento de Estado de Estados Unidos, en ese sentido, ofrece una recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.

Cabello enfrenta acusaciones en un tribunal federal de Nueva York por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos.

Se le señala también como presunto líder del Cártel de los Soles, organización compuesta por altos oficiales militares venezolanos involucrados en el tráfico de drogas.