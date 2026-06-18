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Actor Faizon Love de la famosa cinta 'Elf' fue detenido por autoridades norteamericanas

junio 18, 2026
Por: Diana Pérez
Faizon Love | Foto: AFP
Faizon Love | Foto: AFP
En 2025 fue acusado de haber agredido gravemente a una empleada de hotel tras lanzarle la maquina de tarjetas de crédito a la cabeza.

El actor Faizon Love, reconocido por coprotagonizar la famosa cinta 'Elf' junto a Will Ferrell, fue arrestado este martes en Florida, en Estados Unidos. Según han reportado medios locales, el actor que le dio vida al gerente de la juguetería de la película 'Elf' fue detenido por desacato a una orden judicial.

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De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Hillborough, en Tampa, Florida, Love fue acusado de dos cargos ante un tribunal.

El actor, de 58 años, fue esposado el martes en el condado de Hillsborough por desacato judicial y se encuentra en la cárcel de Orient Road en Tampa. Love no tiene derecho a fianza, según informaron algunos medios locales como TMZ y The New York Post.

Esta no es la primera vez que el actor se ve involucrado en problemas con la autoridades norteamericanas.

En 2017 se declaró culpable por un delito menor tras haber agredido a un asistente de aparcamiento en el Aeropuerto Internacional John Glenn Columbus en Ohio.

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Para ese entonces, Love fue multado con 500 dólares y condenado a 180 días de cárcel con suspensión de la pena.

En 2025 fue acusado de haber agredido gravemente a una empleada de hotel tras lanzarle la maquina de tarjetas de crédito a la cabeza. Según se supo, el hombre se volvió agresivo luego de que la empleada le informara de que no podía darle la habitación que había reservado.

La policía detalló que el actor de 'Los suplentes' y 'Solo para parejas' perdió los estribos, arrancó el lector de tarjetas y se lo lanzó a la empleada. La afectada interpuso una demanda contra Love solicitando indemnización por los gastos médico y el dolor tanto emocional como físico que sufrió.

Además de 'Elf', Faizon Love ha trabajado en importantes proyectos como: 'Golpe de suerte', 'El guardián del zoológico' y 'Las vacaciones perfectas".

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