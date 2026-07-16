Así fue la participación de los Ghetto Kids de Uganda en la apertura de concierto de Shakira en Estados Unidos

Los Ghetto Kids, la reconocida agrupación de baile infantil originaria de Uganda, protagonizaron uno de los momentos más emotivos del tour de Shakira al abrir su concierto el 14 de julio en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey.

El grupo acompañó a la artista colombiana en su ya célebre "caminata con la Loba", el ritual de apertura que se ha convertido en uno de los instantes más virales de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Los niños caminaron junto a Shakira desde el backstage hasta el escenario en la segunda etapa de conciertos por Estados Unidos, una variación especial que distinguió esa fecha de las demás presentaciones de la gira.

Esta participación tiene un valor especial, ya que los jóvenes bailarines serán parte del espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, junto a la artista barranquillera.

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La denominada "Caminata con la Loba" consiste en una entrada cuidadosamente coreografiada que da inicio al show en cada ciudad de la gira.

Cerca de 60 participantes, vestidos con chaquetas de acabado metalizado y gafas de estilo metálico, acompañan a la cantante durante el recorrido previo a su ingreso al escenario.

Esta experiencia no está disponible para el público en general, sino que es coordinada por Sony Music, la discográfica de la artista, en conjunto con emisoras de radio locales de cada ciudad.

Los Ghetto Kids surgieron en 2007 por iniciativa de Dauda Kavuma, quien, tras quedar huérfano, decidió crear un espacio seguro para niños en situación de calle en Kampala, la capital de Uganda, donde pudieran acceder a refugio, alimentación y educación.

En 2013, el proyecto se consolidó oficialmente bajo el nombre Triplets Ghetto Kids, una propuesta que fusiona música, baile y teatro como herramientas de transformación social.

Desde entonces, la danza se convirtió en mucho más que una expresión artística: pasó a ser una vía para promover el bienestar y la independencia de los menores. Su reconocimiento internacional comenzó en 2014, tras aparecer en el videoclip "Sitya Loss" del cantante Eddy Kenzo, producción que impulsó su popularidad en distintos países de África.

Ahora, a pocos días de la final del Mundial de 2026, el grupo se alista para vivir uno de los mayores hitos de su trayectoria al presentarse junto a una de las artistas latinas más influyentes en el espectáculo de medio tiempo del evento deportivo más importante del fútbol.