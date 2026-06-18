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Jueves, 18 de junio de 2026
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Shakira

La doble venezolana de Shakira, Shakibecca, podría enfrentar líos legales con la FIFA: esta sería la razón

junio 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Rebeca Maiellano / Shakibecca - @shakibecca
Rebeca Maiellano / Shakibecca - @shakibecca
La máxima instancia del fútbol estaría investigando una de sus imitaciones inspirada en "Dai Dai", la canción oficial de Shakira para el Mundial de 2026.

Rebeca Maiellano (Shakibecca), la doble venezolana de la cantante Shakira, podría enfrentar líos legales con la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) por una interpretación inspirada en el tema oficial de la Copa del Mundo, así como por el uso de elementos gráficos relacionados con el campeonato, según reportaron varios medios.

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De acuerdo con informes de medios como Marca, que citó a Hola!, la imitadora se encuentra envuelta en una controversia por presuntamente utilizar imágenes, símbolos y referencias protegidas vinculadas al Mundial en algunas de sus presentaciones promocionales, lo que la podría llevar a enfrentar una importante sanción económica.

Al parecer, la FIFA estaría investigando una de sus imitaciones inspirada en "Dai Dai", la canción interpretada por Shakira y Burna Boy para esta edición del Mundial en Norteamérica.

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Según reportaron varios medios de comunicación, los nombres de los torneos, logotipos, mascotas, gráficos promocionales y demás material oficial de la FIFA se encuentran protegidos por leyes de propiedad intelectual de varios países, por lo que su uso por parte de empresas, creadores de contenido y artistas requieren autorización previa para su uso.

Se dice que Shakibecca utilizó imágenes, marcas y elementos visuales del Mundial 2026 sin autorización de la FIFA, infringiendo los derechos de autor. Además, pudo “afectar a editores musicales, compañías discográficas, artistas, organizadores de eventos y otras partes interesadas”, según Marca USA.

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Se ha reportado que la máxima instancia del fútbol mundial supervisa su uso, específicamente cuando podría existir un posible beneficio comercial asociado a marcas registradas, que podrían crear un respaldo oficial o relación con la FIFA.

En caso tal, si la presentación de la imitadora se hizo con fines comerciales, la FIFA podría emprender acciones legales contra la misma. Sin embargo, no se conoce pronunciamiento oficial o documento legal sobre el caso.

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