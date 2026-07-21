Shakira comparte el momento que más le gustó de su presentación en la final del Mundial: los niños de Ghetto Kids de Uganda son protagonistas

La cantante colombiana Shakira mediante sus redes sociales confirmó a sus seguidores el que valora como mejor momento de su inolvidable presentación en el entretiempo de la final del Mundial 2026 que se jugó el pasado domingo entre Argentina y España.

Shakira compartió el instante en el que, al final de su presentación, abrazó a algunos de los niños, integrantes del reconocido grupo de baile infantil Ghetto Kids de Uganda. Ese fue el momento que más la emocionó según su publicación.

“Este abrazo me hizo el día entero”, expresó la artista colombiana que fue una de las figuras principales en el espectáculo que iba en el tiempo de descanso del partido que definió al campeón del Mundial.

Las estrellas de la música Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS y Coldplay se unieron a iconos del fútbol brasileño y a actores de la serie "Ted Lasso" en un espectacular show de medio tiempo —el primero de su clase en una final de la Copa del Mundo— celebrado este domingo.

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Este gran evento, repleto de estrellas y al estilo de la Super Bowl —una novedad para el acontecimiento futbolístico más importante—, incluyó también un homenaje a la leyenda del fútbol Pelé y una interpretación de "Seven Nation Army" dirigida por Gustavo Dudamel, con la participación de músicos de Estados Unidos, Venezuela e Irán.

Personajes de "Sesame Street" y "The Muppets" se unieron a Coldplay y a un coro de una escuela primaria de Nueva York para cerrar una actuación destinada a recaudar fondos para el Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, que promueve el acceso al deporte para niños desfavorecidos.

La actuación, de 12 minutos de duración, hizo que el descanso total del partido entre España y Argentina se prolongara hasta los 27 minutos.

Los organizadores habían presentado el espectáculo de medio tiempo como "la mayor reunión de artistas unidos por una causa desde Live Aid" y como "los 11 minutos de música televisada más vistos de la historia".

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pronosticó que "un par de miles de millones" de personas seguirían la retransmisión.

La prolongada interrupción del partido de fútbol más importante había suscitado algunas críticas por el posible impacto en el rendimiento de los jugadores.

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Aunque se trata de algo muy inusual en el fútbol, el espectáculo fue ligeramente más corto que las actuaciones de medio tiempo más recientes de la Super Bowl, que suelen durar entre 13 y 14 minutos.

El público estalló en un rugido cuando comenzó el espectáculo con Madonna siendo transportada a través de los túneles bajo el estadio MetLife en un buggy conducido por las leyendas del fútbol brasileño Ronaldo y Ronaldinho.

Su interpretación de "Music" dio paso a una orquesta —integrada por la Filarmónica de Nueva York, la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela y el violinista iraní Bijan Mortazavi— que tocó "Seven Nation Army" de The White Stripes, un éxito de rock que se ha convertido en un clásico de los estadios de fútbol en Estados Unidos.

Imágenes de la celebración de los aficionados noruegos conocida como el "remo vikingo" durante este torneo sirvieron de preludio para que el grupo de K-pop BTS interpretara su gran éxito "Dynamite" —con una letra adaptada al fútbol—, antes de que Jason Sudeikis, protagonista de "Ted Lasso", y su compañero Brendan Hunt (que interpreta al "Coach Beard") hicieran una aparición sorpresa.

Presentaron a la superestrella canadiense del pop Bieber, quien interpretó una versión emotiva y adaptada a la Copa del Mundo de «Everything Hallelujah», antes de que Shakira y el cantante nigeriano Burna Boy volvieran a elevar la energía con el himno de esta Copa del Mundo, «Dai Dai», acompañados por los queridos niños bailarines ugandeses.