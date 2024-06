Actriz de ‘Rigo’ reveló que contrajo matrimonio por conveniencia a una edad temprana: “me casé por plata”

La actriz colombiana Yesenia Valencia, quien hasta hace poco hizo parte del elenco de la telenovela ‘Rigo’, que cuenta la historia del reconocido ciclista Rigoberto Urán reveló detalles poco conocidos sobre su vida privada.

La paisa, de 44 años, confesó durante una entrevista que hace más de 20 años se casó con su primer esposo, no por amor, sino por conveniencia para poder tener estabilidad económica.

Durante su entrevista con ‘La Sala de Laura Acuña’, la actriz que interpretó a la suegra de ‘Rigo’, reveló que todo se dio hace más de 20 años, cuando ella tenía 17 años y llegó a Bogotá para poder hacer un casting, por el que al final tuvo que quedarse en la capital a vivir sin la compañía de su familia.

Tiempo después, conoció a un hombre mayor que ella, de aproximadamente 40 años, que le propuso que se casaran, pese a que ninguno de los dos sentía interés romántico por el otro.

“Eso fue un matrimonio muy arreglado. Él me dijo: ‘Yo te convengo’. Yo le dije: ‘A usted no lo quiero’, pero me dijo que sí. En conclusión, me casé por plata”, reveló la actriz durante su conversación con la periodista Laura Acuña.

A su relato, la paisa agregó que cuando su mamá se enteró de la propuesta de matrimonio se negó rotundamente y se enfrentó al hombre: “usted está loco, mire la edad que usted tiene y mire la edad que ella tiene, a usted qué le pasa. En diez años ella ya no va a querer saber nada de usted”.

Entre risas, la artista explicó que no pasaron ni diez años cuando ella se dio cuenta de que había cometido un gran error al casarse con un hombre al que no amaba y que era mayor que ella.

“Tuve un matrimonio maravilloso, fue un hombre super bueno, fue muy bueno conmigo. Lo que pasa es que nunca hubo amor, entonces no había nada que construir ahí porque no había nada”, añadió.

Yesenia complementó reveló que, en realidad, aunque se casaron, ella y su esposo de ese entonces nunca fueron novios, sino que “él me dijo: ‘yo te convengo económicamente socialmente. Yo te convengo en todo sentido de la palabra, casémonos’”.

Valencia también señaló que cuando se separó de su esposo, no fue “fácil para él” porque vivió mucho dolor.

En la entrevista, la actriz también habló de sus inicios en el mundo del entretenimiento, la maternidad, su miedo al matrimonio tras divorciarse de su primer esposo y su infancia.