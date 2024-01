Actriz venezolana Carlota Sosa en el centro de la polémica por negarse a dar una entrevista a un canal de televisión

La actriz venezolana Carlota Sosa, fue tendencia en las redes sociales este fin de semana, luego de que la conductora del programa Sábado en La Noche, transmitido por Globovisión, Melissa Rausseo, la acusara públicamente de "bullying", tras evitar declararle al medio.

En pleno programa de televisión, Rausseo y la periodista Yolimer Obelmejías, aseguraron que la actriz fue abordada en el teatro Trasnocho Cultural, para que hablara la obra "Al pie del Támesis", de Mario Vargas Llosa y que protagoniza con el actor Iván Tamayo.

"Una vez le tocaba el turno a Sábado en La Noche, y que sostuve el taco de Globovisión, la primera actriz se paró y dijo que iba a cambiarse la ropa. Yo inicialmente pensé que se iba a cambiar por un traje distinto para no salir de la misma manera a una entrevista que antecedió (...) cuando le pregunté, me dijo que Iván haría esa entrevista solo, ahí finalmente entendí que tenía la convicción de que no le iba a declarar a Sábado en la Noche", explicó Obelmejías.

"Con respecto a la señora Carlota Sosa, para mí eso es ‘bullying’. Yo siento que hacerle ese desplante a una periodista que se acerca hasta un teatro para darle promoción a lo que es tu obra, es ‘bullying’ (…) “¿Cómo ella se va a parar y va a hacer ese desaire? Es como que alguien llegue a mi casa y yo me vaya a acostar a dormir", expresó Rausseo.

Por otra parte, su compañero de programa, el también periodista Orlando Suárez expresó su punto de vista, en el que resaltó que la actriz tiene el derecho de elegir sus entrevistas.

Carlota Sosa reaccionó de inmediato a través de su cuenta en la red social X, donde colgó un mensaje tajante, asegurando que puede escoger a qué medios dar declaraciones.

"Ahora si es verdad! Acusada de bullying por una señorita que habla mandibuleado y que de periodista tiene lo que yo de monja. jajajaja Le informo a la susodicha que estoy en todo mi derecho de escoger a quien le doy declaraciones. Y estoy un poco harta de tanta ignorancia".

La situación generó una gran polémica que produjo reacciones de otros artistas, quienes manifestaron su apoyo al accionar de Sosa.

El actor Héctor Manrique salió al paso y destacó que "cada ciudadano está en la libertad de darle entrevista a quien quiera", al tiempo que enumeró las razones por las que considera errático el accionar de las periodistas en este caso.

La primera actriz Amanda Gutiérrez, también apoyó a su colega y cargó contra Rausseo.

"‘La Sra. actriz’ es una de las más respetadas y mejor actriz entre las mejores. La Sra. Carlota Sosa. Y ella no los invitó, los invitó el equipo de prensa a quienes le dijo con anterioridad que no otorgaría entrevista al programa Sábado en la noche y está en todo su derecho, la entiendo y la apoyo", escribió Gutiérrez en Instagram.

Globovision es un medio de noticias venezolano, actualmente se encuentra sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, quien impuso restricciones en enero de 2019 tras acusar a la compañía de Raúl Gorrín de crear un esquema "diseñado para tomar ventaja de las prácticas de cambio de divisas del gobierno de Venezuela", además del pago de sobornos.