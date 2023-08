Anahí contó, entre lágrimas, el bullying que sufrió en su niñez: “solo le pedía a Dios que al otro día me quisieran”

Anahí Giovanna Puente Portilla, conocida artísticamente por su primer nombre, es una actriz y cantante mexicana que se hizo famosa en toda Latinoamérica por su participación en la serie mexicana Rebelde y por formar parte de la agrupación RBD.

De hecho, el grupo que fue un ícono del pop latino en la primera década de los 2000, se volvió a reunir para dar una gira de conciertos en cuatro países en la que están repasando todos sus éxitos. El tour inició en Estados Unidos el pasado 25 de agosto.

Esta gira ha reactivado a los integrantes de RBD, quienes nuevamente están concediendo entrevistas para hablar de este proyecto musical que los llevó de gira por diferentes partes del mundo. Anahí le dio una entrevista al periodista Joaquín López Dóriga en Los Angeles que resultó ser muy emotiva.

La actriz reveló que su fama a tan temprana edad la llevó a sufrir bullying de parte de sus compañeros de escuela: “Mientras más famosa me hacía ya no era lo mismo, fueron los meses más traumáticos de mi vida. Lo crueles que pueden llegar a ser los niños y los adolescentes, fue durísimo, me pegaban chicles en el pelo, me embarraban los mocos en el uniforme y me decía de todo”.

“Los días que iba eran terribles y cuando llegaba a la casa, lo único que le pedía a Dios en la noche era que mañana si me quieran, que mañana me traten bien, pero nunca pasó, entonces fue muy duro”, agregó la mexicana.

Anahí concluyó el tema diciendo que a medida que se iba volviendo más reconocida por sus apariciones en la televisión mexicana, el bullying era peor, por lo que en su escuela tomaron la determinación de que ella debía recibir clases en su casa para que no se siguiera exponiendo.

Posteriormente, habló de los desórdenes alimenticios y la bulimia que sufrió en su juventud por cuenta de los estereotipos que se manejaban en la televisión. De acuerdo con su relato, todo inició a sus 14 años cuando la llamaron para protagonizar una telenovela juvenil.

“Me citan en la novela de quien iba a producir esa novela, quien al final no fue el producto, y me dice ‘Anahí las protagonistas son flaquitas, muy bonitas y tú estás gordita, tienes que trabajar mucho en ti para que hagas la novela’”, contó la actriz.

La mujer aseveró que durante su trastorno tuvo el apoyo de sus padres, pero recibió el respaldo del actor Andrés García, tras compartir set en una novela, que la ayudó a sobrellevar su problema, sin embargo, esto la llevó a estar inmiscuida en chismes de un supuesto romance con el fallecido actor.

“En una novela llamada ‘mujeres engañadas’ conocí a Andrés García y ese señor conmigo fue maravilloso, en los momentos más duros de mi enfermedad fue una mano amiga, yo necesitaba cariño, mis papás me lo daban, pero necesita una mano amiga, ese señor fue de 10 conmigo y por eso inventaron porquerías como que andaba con él pero no, fue un apoyo”, comentó.

Anahí aseguró que tocó fondo cuando comenzó a comer hielo o una fruta para engañar al estómago y pasaba hasta cinco días sin comer hasta que por una descompensación nutricional sufrió un paro cardiaco.

“Yo estaba con mi prima Alicia, que hasta hoy le digo gracias porque me salvó la vida, íbamos en su coche y le dije que me sentía mal, tenía el corazón a mil, y desvió el camino y nos fuimos a urgencias gracias a Dios, porque llegué un paro cardiaco a mis 18 años. Me meten a urgencias y gracias a Dios y a los doctores me salvaron la vida y me explicaron que tuve un bajón de potasio y electrolitos que le provocaron un bajón al corazón”, apuntó.

“Si mi prima no me lleva al hospital y ese médico no está en urgencias y ese equipo médico no actuaba como lo hicieron, no sé qué hubiera pasado, pues mi cuerpo no podía más. Pase casi 3 semanas en el hospital porque me tenían que nivelar, sin embargo, yo me sacaba el suero de pensar que me iba a engordar y cuando se descuidaban me metía al baño del hospital a vomitar”, añadió la mexicana.

Anahí dijo que comenzó a salir de ese problema alimenticio, primero con convicción apenas salió del hospital, aunque agregó que era muy difícil hacerlo, y luego con el trabajo gracias al productor Pedro Damian, quien la llevó a actuar en la novela ‘Clase 406’ y posteriormente a ‘Rebelde’, donde se consagró como actriz y cantante.

Aquí podrá ver la entrevista completa de anahí de RBD: