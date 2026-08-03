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Lunes, 03 de agosto de 2026
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Posesión Abelardo de la Espriella

Esta es la tarjeta de invitación a la posesión de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia: "Traje de calle oscuro"

agosto 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo De La Espriella, presidente electo - EFE
Abelardo De La Espriella, presidente electo - EFE
Cabe resaltar que el presidente electo dejó por fuera de la lista a los expresidentes Juan Manuel Santos y Ernesto Samper.

En las últimas horas se dio a conocer la tarjeta oficial de invitación a la ceremonia de posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, que se realizará el próximo viernes 7 de agosto, a las 3:00 de la tarde, en la Arena de la Universidad Santiago de Cali.

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La tarjeta de invitación indica que el ingreso será personal e intransferible y solicita a los asistentes llegar con una hora y media de anticipación.

El presidente del Congreso de la República de Colombia tiene el honor de invitar a usted(es) a la ceremonia de posesión del señor Abelardo De La Espriella como presidente de la República de Colombia, que tendrá lugar el viernes 7 de agosto de 2026, a las 15:00 horas, en la Arena de la Universidad Santiago de Cali. Traje de calle oscuro. Se ruega llegar con hora y media de anticipación a la ceremonia. Indispensable presentar esta tarjeta a la entrada”, se lee en la invitación.

¿Cuáles son los invitados confirmados a la posesión de Abelardo De La Espriella?

  • Felipe VI.
  • Javier Milei.
  • Daniel Noboa.
  • Santiago Peña.
  • José Raúl Mulino.
  • Luis Abinader.
  • Laura Fernández.
  • José Antonio Kast.
  • Nasry Asfura.

Asimismo, se confirmó la asistencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

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De igual forma, con esta información también se conoció que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, dejó por fuera de la lista de invitados a los expresidentes Juan Manuel Santos y Ernesto Samper.

Finalmente, el presidente Gustavo Petro aseguró anteriormente que no asistirá a la posesión, pues sostiene que hubo fraude electoral y que el verdadero presidente es Iván Cepeda.

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