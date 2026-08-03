Esta es la tarjeta de invitación a la posesión de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia: "Traje de calle oscuro"

En las últimas horas se dio a conocer la tarjeta oficial de invitación a la ceremonia de posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, que se realizará el próximo viernes 7 de agosto, a las 3:00 de la tarde, en la Arena de la Universidad Santiago de Cali.

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La tarjeta de invitación indica que el ingreso será personal e intransferible y solicita a los asistentes llegar con una hora y media de anticipación.

“El presidente del Congreso de la República de Colombia tiene el honor de invitar a usted(es) a la ceremonia de posesión del señor Abelardo De La Espriella como presidente de la República de Colombia, que tendrá lugar el viernes 7 de agosto de 2026, a las 15:00 horas, en la Arena de la Universidad Santiago de Cali. Traje de calle oscuro. Se ruega llegar con hora y media de anticipación a la ceremonia. Indispensable presentar esta tarjeta a la entrada”, se lee en la invitación.

¿Cuáles son los invitados confirmados a la posesión de Abelardo De La Espriella?

Felipe VI.

Javier Milei.

Daniel Noboa.

Santiago Peña.

José Raúl Mulino.

Luis Abinader.

Laura Fernández.

José Antonio Kast.

Nasry Asfura.

Asimismo, se confirmó la asistencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

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De igual forma, con esta información también se conoció que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, dejó por fuera de la lista de invitados a los expresidentes Juan Manuel Santos y Ernesto Samper.

Finalmente, el presidente Gustavo Petro aseguró anteriormente que no asistirá a la posesión, pues sostiene que hubo fraude electoral y que el verdadero presidente es Iván Cepeda.